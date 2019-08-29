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29 августа 2019 года 09:36
Имущественную ответственность госслужащих могут отменить
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Александр Астафьев/POOL/ТАСС
29 августа. FINMARKET.RU - Госслужащие представляют государство в советах директоров госкомпаний безвозмездно, поэтому они не должны нести субсидиарную ответственность в случае их банкротства – письмо с такой позицией Росреестр направил курирующему службу Минэкономразвития в конце июля, сообщают "Ведомости", ознакомившиеся с копией документа. Субсидиарную ответственность несут все лица, принимавшие или влиявшие на принятие решений банкрота, – руководитель, собственники, главный бухгалтер и др. Этот долг остается на человеке до тех пор, пока не будет погашен, – хоть на всю жизнь. В последнее время вопрос субсидиарной ответственности возникает в 7 из 10 дел о банкротстве – топ-менеджеры все больше боятся брать на себя ответственность, а госслужащие просто перестали принимать решения, рассказывает арбитражный управляющий Евгений Семченко. Привлекать к субсидиарной ответственности могут по заявлениям не только банков, но и Федеральной налоговой службы (ФНС). Конституционный суд в конце 2017 г. подтвердил возможность взыскания налоговых долгов банкротов с бывших работников, например директора или главного бухгалтера, если с их помощью компания уклонялась от налогов. В первом полугодии 2018 г. налоговики подали 15% от всех заявлений о банкротстве против 9% годом ранее (за весь 2018 год данных еще нет). С ФНС законопроект не обсуждался, сообщил представитель службы, инициативу необходимо изучать и прорабатывать. Представители государства голосуют в соответствии с директивами правительства, пишет Росреестр в проекте пояснительной записке к поправкам. А государство как акционер заинтересовано не только в максимальной прибыли, но и в адекватной системе мотивации и контроля менеджмента для достижения сбалансированности интересов управляющих и собственников, пишет Росреестр.
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Ключевые слова: РФ, чиновники, ответственность
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Gocha 29.08.2019
Госслужащие получают зарплату за то, что представляют государство в госкомпаниях. Не понятна причина освобождения их от имущественной ответственности за принятые ими решения.
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