Имущественную ответственность госслужащих могут отменить

29 августа. FINMARKET.RU - Госслужащие представляют государство в советах директоров госкомпаний безвозмездно, поэтому они не должны нести субсидиарнуюв случае их банкротства – письмо с такой позицией Росреестр направил курирующему службу Минэкономразвития в конце июля, сообщают "Ведомости", ознакомившиеся с копией документа.

Субсидиарную ответственность несут все лица, принимавшие или влиявшие на принятие решений банкрота, – руководитель, собственники, главный бухгалтер и др. Этот долг остается на человеке до тех пор, пока не будет погашен, – хоть на всю жизнь.

В последнее время вопрос субсидиарной ответственности возникает в 7 из 10 дел о банкротстве – топ-менеджеры все больше боятся брать на себя ответственность, а госслужащие просто перестали принимать решения, рассказывает арбитражный управляющий Евгений Семченко.

Привлекать к субсидиарной ответственности могут по заявлениям не только банков, но и Федеральной налоговой службы (ФНС). Конституционный суд в конце 2017 г. подтвердил возможность взыскания налоговых долгов банкротов с бывших работников, например директора или главного бухгалтера, если с их помощью компания уклонялась от налогов. В первом полугодии 2018 г. налоговики подали 15% от всех заявлений о банкротстве против 9% годом ранее (за весь 2018 год данных еще нет). С ФНС законопроект не обсуждался, сообщил представитель службы, инициативу необходимо изучать и прорабатывать.

Представители государства голосуют в соответствии с директивами правительства, пишет Росреестр в проекте пояснительной записке к поправкам. А государство как акционер заинтересовано не только в максимальной прибыли, но и в адекватной системе мотивации и контроля менеджмента для достижения сбалансированности интересов управляющих и собственников, пишет Росреестр.