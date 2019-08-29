Долг россиян по налогу на имущество почти достиг 195 млрд руб.

29 августа. FINMARKET.RU - За три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% — со 167,8 млрд рублей до 194,3 млрд. Это следует из отчета Счетной палаты, пишут "Известия", ссылаясь на документ. Контрольный орган связывает увеличение долгов с недостаточной эффективностью их взыскания. В ФНС "Известиям" сказали, что часть должников не платит вовремя из-за сложного финансового положения или просто по забывчивости. При этом доходы бюджетов от имущественных налогов продолжают расти — за три года они увеличились на треть.

Лидером по объему перечислений в казну выступает транспортный налог — доходы от него за три года составили 368,8 млрд. Если в 2016 году было собрано 109,1 млрд рублей, то в 2018-м — уже 132 млрд, то есть на 20% больше.

На втором месте по поступлениям в бюджет — налог на имущество физических лиц. В течение трех лет россияне уплатили в общей сложности 149,6 млрд рублей. На третьей строчке находится земельный налог. Он в 2016–2018 годах принес бюджетам 125,7 млрд рублей.

В целом в прошлом году казна получила от имущественных налогов на треть (32%) больше денег, чем в 2016-м, — 238,4 млрд рублей.

Несмотря на рост доходов от имущественных налогов, увеличивается и задолженность по ним, говорится в документе. Так, если на начало 2016-го россияне не заплатили государству 167,8 млрд рублей за свое имущество, землю и автомобили, то на 1 января 2019-го — уже 194,3 млрд рублей. В Счетной палате такую динамику объяснили недостаточной эффективностью взыскания этих фискальных платежей.

Однако в 2018 году задолженность по имущественным налогам по сравнению с 2017-м сократилась на 42 млрд рублей. Но это связано только с проведением амнистии, по которой были списаны просроченные долги, указала Счетная палата.

В пресс-службе контрольного органа "Известиям" пояснили: налоговые поступления и задолженность по ним могут расти одновременно, потому что статистика неуплаты считается накопленным итогом за все предыдущие годы, а данные по платежам — только за 12 месяцев.

В пресс-службе ФНС "Известиям" пояснили, что часть должников не платит вовремя по объективным или субъективным причинам — недостаток финансов, низкий уровень платежной дисциплины, забывчивость и тому подобное. Поэтому реальный рост задолженности нужно оценивать, сравнивая отношение номинального долга к налогооблагаемой базе. В ФНС подчеркнули, что не видят сейчас негативных тенденций по налоговому долгу. Наоборот, в 2019 году служба добилась наименьшего его прироста за последние пять лет.