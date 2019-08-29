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29 августа 2019 года 08:25
Доход владельцев частных камер "отвяжут" от собираемости штрафов
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Егор Алеев/ТАСС
29 августа. FINMARKET.RU - Владельцы частных камер не смогут получать процент от собранных штрафов. Минэкономразвития в августе направило в регионы письма с рекомендацией отказаться от такой схемы заключения концессионных соглашений с инвесторами, пишут "Известия", ссылаясь на ведомство. Сейчас частные камеры действуют примерно в двух десятках регионов, бизнесмены получают 11–100% от суммы собранных ими штрафов. Это приводит к тому, что комплексы фиксации на самых выгодных участках ставят каждые 200 м и зачастую с нарушениями. Новый принцип заключения концессий — первый шаг к защите автомобилистов от несправедливых денежных наказаний, но полностью проблему это не решит, полагают эксперты, так как в России нет механизма материальной ответственности операторов камер. По словам представителя Минэка, документы подготовлены с учетом решений, принятых на одном из последних заседаний проектного комитета нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". "Главе Минэкономразвития Максиму Орешкину подготовить и направить в адрес высших должностных лиц субъектов РФ рекомендательное письмо о целесообразности заключения" таких концессионных соглашений по камерам, чтобы их условия не предполагали "взаимосвязь размера платы концедента с размером штрафов", говорится в протоколе по итогам заседания комитета от 31 июля (копия документа есть у "Известий"). С идеей изменить принципы вознаграждения для частных инвесторов, приобретающих дорожные камеры, выступал ранее вице-премьер Максим Акимов. Его представитель сказал "Известиям", что новая схема также будет закреплена в методических рекомендациях по определению мест размещения комплексов фотовидеофиксации, над которыми сейчас работает Министерство транспорта. В пресс-службе Минтранса сообщили "Известиям", что методика доработана с учетом решений, принятых на заседании проектного комитета, и предложений правительства Москвы. Она направлена на обеспечение безопасности движения, а не сбор денег, добавили в ведомстве. Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что особенности концессионных соглашений определены законодательством и не являются предметом разработанной методики.
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