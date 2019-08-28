Пересмотрены 15 тысяч заявлений о несогласии с кадастровой оценкой домов

28 августа. FINMARKET.RU - За январь-июль 2019 года комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, рассмотрели 15 470 заявлений в отношении 25 078 объектов недвижимости - домов, дач, гаражей. Об этом сообщил Росреестр. Из всего этого количества решения в пользу граждан приняты комиссиями по 9 732 заявлений. Это 63% от общего числа заявлений. В прошлом году за тот же период цифры были меньше - 61 процент.

В Росреестре "Российской газете" сказали, что они не проводят кадастровую оценку объектов недвижимости. И разъяснили следующее. В территориальных органах Росреестра продолжают работать комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. В такие комиссии можно обратиться за пересмотром кадастровой стоимости, которая была определена по старому, действовавшему до 1 января 2017 года порядку.

"РГ" напоминает, что по прежнему порядку кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. А Росреестр обеспечивал внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости объектов.

В комиссии, которые сейчас действуют при территориальных органах Росреестра, можно обратиться в двух случаях:

- За пересмотром кадастровой стоимости. В этом случае гражданину надо предоставить в комиссию документы, подтверждающие недостоверность сведений, использованных при определении кадастровой стоимости принадлежащего ему объекта недвижимости.

- За уточнением кадастровой стоимости на основании рыночной стоимости. Для этого надо предоставить отчет об оценке рыночной стоимости, подготовленный независимым оценщиком.

За пересмотром кадастровой стоимости, которая была определена до 1 января 2017 года, можно еще обратиться в суд. У граждан есть выбор - обратиться в комиссию или суд.

Росреестр напомнил, что с 1 января 2017 года действует новый порядок проведения государственной кадастровой оценки, который установлен законом "О государственной кадастровой оценке". Согласно этому закону государственная кадастровая оценка недвижимости проводится региональными властями через подведомственные им государственные бюджетные учреждения. Ответственность за работу таких государственных структур по проведению кадастровой оценки возложена на региональные органы власти. Росреестр продолжает обеспечивать внесение в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости объектов.

Кадастровая стоимость объекта недвижимости, определенная по новому закону, может быть установлена в размере его рыночной стоимости в комиссии, в случае ее создания в субъекте Российской Федерации, или в суде. Для обращения в суд предварительное обращение в комиссию не является обязательным.