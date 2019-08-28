Мошенники предлагают помощь по подготовке обращений к финомбудсмену

28 августа. FINMARKET.RU - В России появился новый вид мошенничества. Посредники предлагают гражданам помощь в подготовке обращений к финансовому уполномоченному и выставляют немаленький счет за свои услуги, пишет "Российская газета"

О мошенниках стало известно после того, как граждане вместе с пакетом документов для финансового уполномоченного начали прикладывать квитанции об оплате услуг посредников, надеясь, что омбудсмен эти расходы компенсирует. Из квитанций следует, что стоимость посреднических услуг обходится им в 3-7 тысяч рублей.

Служба финансового уполномоченного не рекомендует пользоваться помощью платных посредников. Во-первых, сохранность и безопасность использования персональных данных в этом случае не гарантируется. Во-вторых, по закону расходы потребителей на оплату услуг "помощников" возмещению не подлежат.

Граждане могут подаватьв электронной форме - через "личный кабинет" на сайте омбудсмена, напоминает руководитель Службы Ольга Крайнова. В "личном кабинете" достаточно заполнить простую и понятную форму заявления, специальных знаний и навыков для этого не требуется. Направить обращение финансовому уполномоченному можно также письменно по почте.

Институт финансового омбудсмена заработал 1 июня. Пока он действует только на рынке моторного страхования.

Больше всего обращений к омбудсмену поступает как раз по "автогражданке". Чаще всего автовладельцы не согласны с размером компенсации или отказом страховой компании в выплате.

На рынке немоторных видов страхования, например, жизни, имущества, финансовый омбудсмен начнет работать в конце ноября.