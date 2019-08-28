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28 августа 2019 года 09:39
Мошенники предлагают помощь по подготовке обращений к финомбудсмену
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YAY\ТАСС
28 августа. FINMARKET.RU - В России появился новый вид мошенничества. Посредники предлагают гражданам помощь в подготовке обращений к финансовому уполномоченному и выставляют немаленький счет за свои услуги, пишет "Российская газета". О мошенниках стало известно после того, как граждане вместе с пакетом документов для финансового уполномоченного начали прикладывать квитанции об оплате услуг посредников, надеясь, что омбудсмен эти расходы компенсирует. Из квитанций следует, что стоимость посреднических услуг обходится им в 3-7 тысяч рублей. Служба финансового уполномоченного не рекомендует пользоваться помощью платных посредников. Во-первых, сохранность и безопасность использования персональных данных в этом случае не гарантируется. Во-вторых, по закону расходы потребителей на оплату услуг "помощников" возмещению не подлежат. Граждане могут подавать обращения в электронной форме - через "личный кабинет" на сайте омбудсмена, напоминает руководитель Службы Ольга Крайнова. В "личном кабинете" достаточно заполнить простую и понятную форму заявления, специальных знаний и навыков для этого не требуется. Направить обращение финансовому уполномоченному можно также письменно по почте. Институт финансового омбудсмена заработал 1 июня. Пока он действует только на рынке моторного страхования. Больше всего обращений к омбудсмену поступает как раз по "автогражданке". Чаще всего автовладельцы не согласны с размером компенсации или отказом страховой компании в выплате. На рынке немоторных видов страхования, например, жизни, имущества, финансовый омбудсмен начнет работать в конце ноября.
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