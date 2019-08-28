Уровень бедности в РФ в 1-м полугодии вырос до 13,5%

28 августа. FINMARKET.RU - Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

Уровень бедности в РФ во 2-м квартале 2019 года вырос до 12,7% против 12,5% во 2-м квартале 2018 года. При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года – 11 185 руб. и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения, отмечает Росстат. В 1-м квартале 2019 году уровень бедности равнялся 14,3% против 13,9% в январе-марте 2018 года.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в 1-м квартале и минимальный в 4-м квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом 2019 годом на 1,6% (с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек). Тем не менее, Росстат зафиксировал увеличение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по сравнению со вторым кварталом 2018 года (тогда он составлял 12,5%). Это связано с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения – 5,6%.

По оценке Росстата, при увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции – 5%, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 г. (12,5%).

Минэкономразвития в понедельник в новом макропрогнозе ухудшило прогноз уровня бедности в РФ на 2019-2022 годы: в 2019 году он ожидается на уровне 12,5% населения (12% в предыдущей версии), в 2020 году - 11,7% (11,1%), в 2021 году - 10,8% (10,2%), в 2022 году - 9,4% (9,3%), в 2023 году - 7,9% (8,0%), в 2024 году - 6,6% (6,6%).

Президент России Владимир Путин в понедельник выразил обеспокоенность медленным ростом реальных доходов населения По его словам, власти не могут быть удовлетворены нынешними темпами роста экономики РФ, несмотря на положительную динамику, их следует сделать более динамичными и устойчивыми. "Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.