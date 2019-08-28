В РФ могут установить квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%

28 августа. FINMARKET.RU - На прошлой неделе Минпромторг направил проект постановления правительства для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Из данного документа следует, что нужно ввести временную экономическую поддержку производителей российских товаров, а также организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выпускающих продукцию гражданского назначения, через пишут "Ведомости" со ссылкой на источник.

Проект предлагает обязать госзаказчиков отдавать российским производителям и поставщикам определенную долю заказа: 30% общих годовых закупок в 2020 г. и уже 50% в 2021 г., в том числе потребовать часть квоты отдавать именно производителям ОПК.

Также предлагается проводить торги только для российских производителей, а если они будут признаны несостоявшимися, организовывать повторные - уже для всех.

ФАС не поддерживает предложение Минпромторга, заявил "Ведомостям" замруководителя службы Михаил Евраев. Введение квотирования для заказчиков с обязанностью выкупа определенной доли только у предприятий ОПК поделит российские предприятия на более российские и менее, что, конечно, странно, отмечает Евраев. "Одно дело, когда мы предоставляем преференции отечественной продукции по отношению к иностранной, а другое дело - вводить искусственные ограничения для отечественных предприятий. Это нанесет ущерб добросовестной конкуренции и негативно отразится на экономике и качестве контрактов", - объяснил он. Появятся вопросы и к качеству продукции, и к достаточному обеспечению потребностей заказчиков, опасается Евраев. "Предложение существенно усложнит всю систему закупок. Не ясно, как заказчики в принципе смогут выполнять такие требования", - отметил Евраев.

В 2018 г. государство потратило на закупки почти 8,4 трлн руб. С 2019 г. начались закупки для выполнения нацпроектов. За пять лет федеральный бюджет потратит на них 13 трлн руб., а еще 5 трлн руб. - региональные власти.

Власти ищут способы получить максимальную отдачу от этих расходов. Еще в апреле помощник президента Андрей Белоусов поддержал требование закупать под нацпроекты отечественное оборудование и рекомендовал Минпромторгу составить список подходящего российского оборудования и перечень законов, которые нужно будет изменить для введения новых правил. Впрочем, отмечает издание, параллельно идет дискуссия о том, чтобы, напротив, упростить доступ иностранцев к госзаказу.