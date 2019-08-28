Задолженность россиян по оплате услуг ЖКХ превысила 0,5 трлн рублей

28 августа. FINMARKET.RU - По итогам 1-го квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минстроя.

В эту категорию неплательщиков входят не только физические лица, но и товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения граждан, а также их управляющие компании. Собирались данные о долгах за услуги по водоснабжению, водоотведению, тепло- и электроснабжению, а также газоснабжению и плате за жилое помещение.

При этом, по данным Росстата за I квартал, только по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями (РСО) физические лица задолжали более 300 млрд рублей за коммунальные услуги (без учета жилищных). Причем больше всего - за тепло -- 146,4 млрд рублей. Оставшиеся средства -- это долги управляющих компаний перед сбытовыми.

В пресс-службе Росстата "Известиям" пояснили, что с 2019 года информация по задолженности населения рассчитывается по новым показателям. Служба стала разделять граждан, у которых прямые договоры с РСО, и тех, у кого контракты с управляющими компаниями. Поэтому структуру долга за январь-март 2019 года сложно сравнить с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, добавили в пресс-службе Минстроя, долги промышленных и прочих потребителей (юридические лица, кроме бюджетных организаций) по оплате ЖКУ в I квартале 2019 года увеличились на 1,2%. Их долг составил 530,2 млрд рублей. Таким образом, население и промышленные потребители суммарно должны за жилищно-коммунальные услуги почти 1,1 трлн рублей.

Власти стремятся улучшить платежную дисциплину. Как пояснили в Минстрое, в апреле прошлого года были внесены изменения в Жилищный кодекс, что позволяет потребителям переходить на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. "После перехода на прямые договоры деньги будут перечисляться напрямую поставщикам ресурсов, а на счета управляющих компаний будет попадать только плата непосредственно за жилое помещение", - отметили в ведомстве.

Впрочем, пока существенных успехов в борьбе с растущей задолженностью у властей нет, сказал "Известиям" генеральный директор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин.