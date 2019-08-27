Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы. Прогноз роста ВВП на 2019 году не изменился - 1,3%, прогноз по росту промпроизводства также оставлен без изменения - 2,3%. Но ухудшен прогноз на 2019-2024 гг. в части показателей соцсферы

27 августа. FINMARKET.RU - Уточненныйна 2019-2024 годы согласован с Минфином и внесен в правительство, сообщил журналистам глава МинэкономразвитияМаксим Орешкин.

По его словам, ожидается, что правительство его рассмотрит на заседании 19 сентября.

По словам министра, параметры макропрогноза озвучены на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина, на котором рассматривался план действий по ускорению темпов экономического роста.

Минэкономразвития оставило неизменным прогноз роста ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%, на 2020 год понизило до 1,7% с 2,0%, сообщил Максим Орешкин, представляя на брифинге в понедельник уточенный макропрогноз до 2024 года.

Минэкономразвития при этом сохранило прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году на уровне 3,1%, в 2022 году - 3,2%, в 2023-2024 годах - 3,3% в год.

Прогноз по росту промпроизводства на 2019 год также оставлен без изменения - 2,3%, на 2020 год незначительно понижен до 2,4% с 2,6%, на 2021 год снижен до 2,7% с 2,9%, на 2022 год оставлен без изменения - 2,9%, на 2023 год понижен до 3,0% с 3,1%, на 2024 год понижен до 3,1% с 3,2%.

"После замедления экономического роста в первом полугодии 2019 года (рост составил 0,7%) прогнозируется, что темп роста ВВП во втором полугодии выйдет на уровне 1,5-2,0% в годовом выражении под воздействием догоняющего роста бюджетных расходов (преимущественно инвестиционного характера), а также постепенного смягчения денежно-кредитных условий", - сказал министр.

"В 2021-2024 годах прогнозируется ускорение темпа роста ВВП до уровня около 3% в год, основанное на опережающем росте инвестиций в основной капитал, повышении конкурентоспособности российской экономики и реализации внешнеэкономического капитала. Основу для ускорения экономического роста должна создать реализация структурных реформ, а также изменение фазы и структуры кредитного цикла", - отметил Орешкин.

Прогноз по инфляции в 2019-2020 годах пересмотрен в сторону снижения на фоне ожидаемого замедления потребительского спроса, вызванного кредитным циклом.

"Инфляция по итогам 2019 года, несмотря на все пессимистичные ожидания и эффект от повышения НДС, опустится ниже целевого уровня и составит 3,8% год к году (в предыдущей версии прогноза инфляция ожидалась на уровне 4,3%)", - заявил глава Минэкономразвития.

По его словам, в 2020-2021 годах произойдет смена фазы кредитного цикла, инфляция в этот период прогнозируется на уровне 3,0% в 2020 году и 4,0% в 2021 году. Согласно предыдущей версии макропрогноза, ведомство ожидало 3,8% и 4,0% соответственно.

"После вклада потребительского кредита в прирост конечного спроса в 1,7 трлн рублей в этом году (3,3% всего потребления домохозяйств) в 2020 году он составит 0,4 трлн рублей. Результат - резкое замедление потребительского спроса до 0,6% и усиление дезинфляционного тренда - инфляция в первой половине 2020 года опустится ниже 3,0%. По мере реакции денежно-кредитной политики произойдет замещение потребительского кредита ипотечным и корпоративным", - сказал Орешкин.

Минэкономразвития понизило прогноз по росту оборота розничной торговли в 2019 году до 1,3% с 1,6%, на 2020 год - до 0,6% с 2,1%.

"В 2020-2021 годах произойдет смена фазы кредитного цикла. После вклада потребительского кредита в прирост конечного спроса в 1,7 трлн рублей в этом году (3,3% всего потребления домохозяйств) в 2020 году он составит 0,4 трлн рублей. Результат - резкое замедление потребительского спроса (до плюс 0,6%) и усиление дезинфляционного тренда - инфляция в первой половине 2020 года опустится ниже 3,0%, а по итогам года составит 3,0%. По мере реакции денежно-кредитной политики произойдет замещение потребительского кредита ипотечным и корпоративным", - сказал министр.

По его словам, снижение ключевой ставки ЦБ уже не позволит компенсировать провал потребительского спроса в 2020 году, и годовая инфляция стабилизируется на уровне 3% до конца 2020 года.

Прогноз по росту розничной торговли на 2021 год понижен до 2,2% с 2,5%, на 2022 год - до 2,5% с 2,6%, на 2023 год - до 2,6% с 2,7%, на 2024 год - до 2,7% с 2,8%.

Снижены ожидания от показателей роста инвестиций в основной капитал в 2019 и 2020 годах.

"В первой половине 2019 года темп роста инвестиций составил 0,6% год к году после 4,3% в 2018 году. Одновременно значимым фактором ухудшения динамики капитальных вложений в первой половине 2019 года стало снижение бюджетных инвестиционных расходов на 11,4% год к году в январе-июне, которое, по оценке Минэкономразвития, в первой половине 2019 года внесло отрицательный вклад в темп роста инвестиций в основной капитал в размере 0,9 п.п", - заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на брифинге.

Согласно новой версии прогноза, Минэкономразвития скорректировало ожидания от роста инвестиций в основной капитал: в 2019 году - 2,0% (3,1% в предыдущей версии), в 2020 году - 5,0% (7,0%), в 2021 году - 6,5% (6,3%), в 2022 году - 5,8% (5,8%), в 2023 году - 5,6% (5,6%), в 2024 году - 5,3% (5,3%).

По его словам, ухудшение динамики инвестиций произошло в условиях слабости совокупного спроса, которая в свою очередь стала следствием синхронного ужесточения бюджетной и денежно-кредитной политики.

"Ненефтегазовый дефицит в первой половине 2019 года сократился до 5,0% ВВП по сравнению с 6,5% ВВП в январе-июне 2018 года. Основной вклад внес опережающий рост доходов федерального бюджета, которые в первой половине 2019 года выросли на 10,7% к уровню прошлого года. В части расходов по состоянию на 1 июля было исполнено 42,6% бюджетной росписи (в открытой части) по сравнению с 44,9% в 2018 году и 45,8% в 2017 году", - отметил Орешкин.

По его мнению, изменения в бюджетной политике не только не были компенсированы денежно-кредитной политикой, более того, ее изменение усилило негативный эффект на совокупный спрос.

"В сентябре и декабре 2018 года Банк России дважды повысил ключевую ставку до 7,75% и еще более серьезно повысил среднесрочные рыночные ожидания дальнейшей динамики ставки. Одним из объяснений действий стало повышение базовой ставки НДС с 1 января 2019 года и ответное увеличение ключевой ставки как "упреждающей" меры", однако опасения относительно вторичного эффекта от повышения НДС на инфляцию не оправдались", - заявил министр.

Минэкономразвития незначительно повысило прогноз среднегодового курса доллара в 2019 году до 65,4 руб./$ с 65,1 руб., на 2020 год - до 65,7 с 64,9 руб., сообщил Максим Орешкин, представляя уточенный макропрогноз до 2024 года.

"После периода сильного рубля курс вернулся к своим фундаментальным значениям и, несмотря на закрепление нефтяных цен ниже уровня в $60 за баррель, стабилизируется вблизи текущего уровня", - сказал министр.

Прогноз по курсу доллара на 2021 год повышен до 66,1 руб. с 65,4 руб., на 2022 год - до 66,5 с 66,2 руб., на 2023 год, наоборот, понижен до 66,9 руб. с 67,0 руб., на 2024 год - до 67,4 руб. с 68,6 руб.

Минэкономразвития скорректировало макропрогноз на 2019-2024 годы в части цены на нефть марки Urals в сторону понижения.

"На фоне более слабой динамики мировой экономики прогноз цен на нефть марки Urals до конца текущего года был незначительно скорректирован вниз - до конца 2019 года она будет находиться на уровне около $57 за баррель. В среднем за год цена составит $62 за баррель. Одновременно был понижен прогноз цен на другие значимые товары российского экспорта, прежде всего - газ, уголь, металлы", - сказал Орешкин.

По его словам, в новой версии прогноза Минэкономразвития скорректировало ожидания от среднегодовых цен на нефть Urals следующим образом: в 2019 году - $62,2 ($63,4 в предыдущей версии), в 2020 году - $57,0 ($59,7), в 2021 году - $56,0 ($57,9), в 2022 году - $55,0 ($56,3), в 2023 году - $54,0 ($55,0), в 2024 году - $53,0 ($53,5).