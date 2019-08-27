Доля "просрочки" по беззалоговым займам за три года снизилась в два раза

27 августа. FINMARKET.RU - "Пузыря" на рынке потребительского кредитования нет, доля просроченной задолженности по беззалоговым займам за последние три года снизилась в два раза — до 4%. Об этом говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, на которое ссылаются "Известия". В крупнейших банках газете подтвердили, что доля неуплаты уменьшается — это связано как с рефинансированием старых долгов по сниженным ставкам, так и с ужесточениями ЦБ в вопросе выдачи новых займов. Таким образом, эксперты встали на сторону председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в ее споре с главой Минэка Максимом Орешкиным о "пузыре" и риске рецессии из-за этого, пишут "Известия".

Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8 до 4%, говорится в исследовании РЭУ. При этом в нем подчеркивается, что весь кредитный портфель в данный период ускорил свой рост почти до 20% в год и достиг 16 трлн рублей на 1 июля 2019-го. Накопленные долги физлиц не становятся просроченными — это сигнализирует о том, что беззалоговое кредитование находится под контролем. Таким образом, эксперты поддержали позицию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной относительно стабильности на финансовом рынке.

Еще в июне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что считает темпы роста необеспеченных займов опасными для экономики, поскольку россиянам слишком сложно поддерживать высокую долговую нагрузку. В ответ глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвалафизлицам основным драйвером роста ВВП в сложившейся экономической ситуации. По ее утверждениям, ЦБ предпринимает достаточные меры для охлаждения рынка и снижения доли "плохих" долгов. В Минэке считают: на рынке потребкредитования уже есть "пузырь", аключевой ставки может привести к его "взрыву" и рецессии.

Уменьшение просроченной задолженности может быть связано с активным процессом рефинансирования: из-за смягчения монетарной политики регулятора и развития конкуренции между банками россияне берут новые кредиты под более низкие проценты и оплачивают старые долги, пояснил "Известиям" заведующий научной лабораторией "Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков" РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. ЦБ прав в среднесрочной перспективе — сейчас рынок стабилен и нет поводов для беспокойства, считает он. Но подчеркивает, что Минэкономразвития смотрит на ситуацию в перспективе нескольких лет: высокий уровень долговой нагрузки будет ограничивать потребление, поскольку гражданам придется всё большую часть заработка отправлять на погашение долгов.