На апартаменты банкротов могут распространить иммунитет

27 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает запретить продавать апартаменты граждан-банкротов для погашения долгов, пишут "Ведомости" со ссылкой на отзыв министерства на проект поправок в закон о банкротстве, подготовленный в Минюсте.

Сейчас запрет на изъятие недвижимости за долги - так называемый имущественный иммунитет - действует только в отношении жилья, которое является единственным для гражданина, а апартаменты не считаются жильем. Минэкономразвития считает, что это нарушает фундаментальное право граждан на жилище, так как многие сейчас живут в такой недвижимости. В связи с этим министерство предлагает распространить иммунитет от продажи и на апартаменты.

Кроме того, по мнению ведомства, защита должна распространяться и на денежные средства, вырученные от продажи единственного жилья. Также Минэкономразвития считает, что регионы обязаны определить, что считать роскошным жильем, а гражданин должен заранее знать, возможно ли взыскание его единственного жилья.

Еще в 2012 году Конституционный судпредписал законодателю определить разумные пределы действия имущественного иммунитета. Но соответствующие изменения в законодательство до сих пор не внесены. В ноябре 2018 года Минюст начал обсуждать с ведомствами очередной вариант законопроекта на эту тему.

Минюст предлагал разрешить продажу роскошного жилья банкрота, если ему взамен купят другое. При этом не считается роскошным, стоимость которого заведомо не превышает 30 млн рублей, либо на каждого члена семьи должника, проживающего в нем, приходится не более 30 кв. м, говорится в законопроекте. Согласно документу, доказывать "роскошность" жилья будет заявитель, желающий изъять его, а суд при решении этого вопроса будет принимать во внимание число граждан, проживающих совместно с должником и иные обстоятельства.