МЭР определилось с пересмотром обязательных требований для бизнеса

27 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития переработало законопроект, определяющий правила пересмотра обязательных требований для бизнеса ("Об обязательных требованиях"), пишут "Ведомости", ссылаясь на документ. Проект поступил в аппарат правительства, говорит его представитель, теперь он будет направлен в министерства и ведомства.

Законопроект – часть механизма "регуляторной гильотины", отмечает газета. По нему министерства и ведомства должны пересмотреть правила своего контроля и до 2021 г. отменить необоснованныек бизнесу. Сейчас существует около 2 млн требований к компаниям и более 200 видов контроля за ними. В 2016 г. председатель правительства Дмитрий Медведев оценивал потери бизнеса из-за неэффективного контроля в 5% ВВП, обещая сократить их к 2024 г. на 50%.

Минэкономразвития предлагает поделить требования на три категории по степени ответственности за их нарушение. Требования, составляющие гостайну, а также относящиеся к сфере госбезопасности, под гильотину не попадут. Согласно законопроекту, все остальные обязательные требования должны пересматриваться каждые пять лет. Все они будут включены в специальный перечень, требования не из списка применяться не могут. Но не ясно, что делать, если требование в списке, но не отвечает критериям законопроекта, обращает внимание советник коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Армен Джагарян.

У бизнеса к законопроекту претензии остались. Он касается только требований, установленных нормативно-правовыми актами, и не затрагивает, например, СанПин, ГОСТы, международные стандарты, жаловался бизнес-омбудсмен Борис Титов в письме руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко. Проект не распространяется на федеральные законы и технические регламенты, в которых также есть много обязательных и не всегда обоснованных требований, согласен вице-президент "Опоры России" Владислав Корочкин.

Не ясно, как новый закон будет регулировать требования, устанавливаемые регионами, говорит директор аналитического центра "Форум" Александр Брагин. В целом в проекте много неопределенных формулировок, жаловался Титов.

Также нужно определить правила пересмотра требований, который должен проводиться каждые пять лет, предупреждает Джагарян. Получается, огромный массив обязательных требований становится временным, нужен переходный период, говорит он.