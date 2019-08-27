В РФ ожидается торможение потребительского спроса в 2020 году

27 августа. FINMARKET.RU - Экономикав 2021 году может войти в рецессию и даже снизиться на 0,6% в случае сохранения текущих темпов роста потребительского кредитования, но этот вариант маловероятен, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим

"В базовый сценарий прогноза, предполагающий стабильное развитие российской экономики, закладывается предпосылка о замедлении темпов роста портфеля потребительских кредитов до примерно 20% г/г в текущем году и до примерно 4% г/г к концу 2020 года", - сказал министр на брифинге.

"В рамках базового сценария ожидается торможение потребительского спроса в следующем году. Темп роста розничного товарооборота в таком сценарии опустится до 0,6 % г/г в 2020 году. В то же время более быстрое снижение ключевой процентной ставки Банком России приведет к росту других видов кредита и снижению нормы сбережения по другим каналам (главным образом, через скорость накопления депозитов населением), что частично смягчит негативный шок от замедления потребительского кредитования на конечный спрос", - отметил он.

"В случае, если меры по ограничению темпов роста портфеля потребительских кредитов не окажут необходимого эффекта, может реализоваться сценарий "внезапной остановки" потребительского кредитования, причиной которой станет резкое ухудшение платежеспособности заемщиков при дальнейшем росте долговой нагрузки. По оценке Минэкономразвития России, при сохранении текущих темпов роста портфеля резкий разворот тенденций может произойти в 2021 году. В таком случае отрицательный вклад "долговой разгрузки" домашних хозяйств в темпы роста потребительских расходов населения достигнет минус 6% г/г. Это означает, что даже с учетом других компенсирующих эффектов (смягчение ДКП Банком России) расходы домашних хозяйств на конечное потребление могут сократиться до 4,5% г/г в реальном выражении. При этом экономика войдет в рецессию. В таком сценарии в 2021 году ВВП сократится на 0,6%", - перечислил риски сохранения высоких темпов роста потребкредитования Орешкин.

По его словам, "текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования также приобретает черты социальной проблемы". "По данным Банка России, соотношение "платеж/доход" новых заемщиков в сегменте "кредиты наличными" в первом квартале 2019 года составило в среднем 43,9%. При этом у 15% заемщиков соотношение платеж/доход превышает 70%, что приводит к существенному ухудшению уровня жизни заемщика. Всё это происходит на фоне двойного удара по реальным располагаемым доходам населения от активного роста потребительского кредита через замедление темпов роста доходов и увеличение объема процентных платежей", - сказал министр.

Как заметил Орешкин, Минэкономразвития видит главными факторами риска для российской экономики в 2020-2022 годах замедление мировой экономики на фоне торговых войн и неблагоприятное развитие кредитного цикла.

"Ключевые факторы риска для экономической динамики 2020-2022 годов: дальнейшее ухудшение глобальной экономической ситуации на фоне торговых противостояний и неблагоприятное развитие кредитного цикла в России", - заявил глава ведомства Максим Орешкин.

Он пояснил, что в базовый сценарий прогноза по-прежнему заложена предпосылка о структурном замедлении мировой экономики под воздействием накопленных дисбалансов.

"На темпы экономического роста в развитых странах будет негативно влиять структурно низкий рост производительности труда и долгосрочная проблема старения населения. Кроме того, политика сдерживания бюджетных расходов и ограничения бюджетных дефицитов будет дополнительным сдерживающим фактором для стран еврозоны в условиях ограниченных возможностей стимулирования экономического роста мерами денежно-кредитной политики. Высокая долговая нагрузка в квазигосударственном секторе будет сдерживать рост китайской экономики и, соответственно, стран - торговых партнеров", - сказал Орешкин.

"Развернувшиеся торговые противостояния будут оказывать дополнительное негативное воздействие на темпы мирового роста - в первую очередь США и Китая. Одновременно ускорение темпов роста экономики США выше потенциальных под воздействием стимулирующей бюджетной и денежно-кредитной политики повышает вероятность ее резкого замедления (и возможного вхождения в рецессию) в дальнейшем. На этом фоне будет происходить ослабление доллара США относительно евро (а также других валют стран G20) до уровня $1,25 за евро к 2024 году, что является рыночным консенсусом", - заявил министр.

Таким образом, по словам Орешкина, с учетом развернувшихся торговых войн, являющихся дополнительным препятствием для мирового экономического роста, прогноз был пересмотрен в сторону снижения - ожидается замедление роста мирового ВВП до 2,5% в 2024 году.

"В условиях слабого глобального спроса цены на основные биржевые товары (газ, уголь, основные черные и цветные металлы, древесина) после снижения в 2019 году будут расти умеренными темпами, не превышающими в среднем 3-4% в год. В силу специфических для рынка нефти факторов (рост объемов и снижение издержек добычи) прогнозируется дальнейшее снижение цены на нефть марки Urals до уровня $53 в 2024 году", - сообщил Орешкин.