Рост доходов россиян в 2019 г. почти прекратится, уровень бедности повысится

27 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвитияухудшило прогноз на 2019-2024 годы в части показателей социальной сферы.

"Прогноз на 2019 год по показателям социальной сферы был несколько ухудшен", - заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на брифинге в понедельник.

Согласно новой версии прогноза, Минэкономразвития скорректировало ожидания по росту реальных располагаемых доходов населения в 2019 году до 0,1% (с 1,0% в апрельской версии), 1,5% в 2020 году. Что касается остальных периодов, прогноз остался без изменений: в 2021 году - 2,2%, 2022 году - 2,3%, 2023 году - 2,3%, 2024 году - 2,4%.

Также макроэкономическое ведомство пересмотрело прогноз уровня бедности в РФ: в 2019 году он ожидается на уровне 12,5% населения (12,0% в предыдущей версии), в 2020 году - 11,7% (11,1%), в 2021 году - 10,8% (10,2%), в 2022 году - 9,4% (9,3%), в 2023 году - 7,9% (8,0%), в 2024 году - 6,6% (6,6%).

"Такая динамика показателей доходов населения связана с продолжающимся в этом году нарастанием дисбалансов на рынке потребительского кредитования", - сказал Орешкин.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал недовольство, в том числе и динамикой роста реальных доходов населения.

"Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальныелюдей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Он напомнил, что за первое полугодие ВВП РФ вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях - 2%.

"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Какие дополнительные решения здесь нужны, мы и обсудим", - сказал глава государства.