Медленный рост доходов населения вызывает беспокойство - Путин

Инфляция в РФ приближается к таргету, сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении, заявил президент России Владимир Путин. Но, подчеркнул он, не может не вызывать беспокойства медленный рост реальных доходов населения

26 августа. FINMARKET.RU - Власти не могут быть удовлетворены нынешними темпами роста экономики РФ, несмотря на положительную динамику, их следует сделать более динамичными и устойчивыми, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Он напомнил, что за первое полугодие ВВП РФ вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях - 2%.

"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Какие дополнительные решения здесь нужны, мы и обсудим", - сказал глава государства.

"Хотел бы услышать ваше мнение по поводу того, какие конкретные шаги вы предлагаете предпринять для повышения доходов граждан и в целом, как я уже сказал, придания более устойчивой динамики роста самой экономики", - отметил Путин.

По предварительной оценке Росстата, в июне-июле 2019 г. рост номинальной заработной платы ускорился до 7,7 и 8,2% соответственно. "Это было связано с переносом сроков бонусных выплат в нефтегазовом секторе. Тем не менее годовой темп прироста трудовых компенсаций продолжил колебаться вблизи средних уровней 2016–2017 годов," - говорится в комментарии ЦБ по экономике. В реальном выражении заработная плата в июне-июле выросла на 2,9% и 3,5%, соответственно. По оценкам ЦБ, в 3-м квартале ее рост составит 3-3,5% в годовом выражении.

Банк России ожидает годовой прирост ВВП РФ в 3-м квартале 2019 года на уровне 0,8-1,3% после роста на 0,9% во 2-м квартале и на 0,5% в 1-м квартале, говорится в комментарии ЦБ по экономике.

"В 2-м квартале 2019 г. годовой темп прироста ВВП повысился до 0,9% (кварталом ранее – до 0,5%), что, по оценкам, было связано с улучшением инвестиционной активности после значительного спада в 1-м квартале. В июле 2019 г. ее индикаторы в годовом сопоставлении также выросли. Рост потребительского спроса в условиях стагнации доходов населения остается сдержанным. Динамика показателей, характеризующих производственную активность, в июле была разнонаправленной. С одной стороны, темп роста промышленного производства замедлился из-за ожидаемой коррекции выпуска машиностроительной продукции. С другой стороны, значительно выросло производство сельскохозяйственной продукции отчасти из-за сдвигов сроков уборки урожая", - отмечается в обзоре.

"По прогнозу Банка России, реализация национальных проектов и увеличение государственных инвестиций приведут к повышению темпа прироста валового накопления основного капитала (ВНОК) в 3-м квартале до 0,5-1,0%, при этом темп прироста ВВП составит 0,8-1,3%", - дают прогноз на третий квартал в ЦБ.