Фонды инфраструктуры ЖКХ деградируют быстрее темпов роста тарифов

26 августа. FINMARKET.RU - Темпы деградации основных фондов коммунальной инфраструктуры уже выше темпов роста тарифов, сообщили "Независимой газете" в Минстрое. По официальным данным, доля жилищно-коммунальной инфраструктуры, нуждающейся в модернизации, составляет сейчас от 30 до 45%, а по экспертным оценкам - от 60 до 70%.

Граждане РФ недовольны состоянием коммунальной инфраструктуры в своих домах, показал недавний опрос Левада-Центра. Как следует из результатов опроса, главной проблемой, связанной с жильем, для респондентов оказалась "плохая вода (пахнет хлоркой, ржавая, мутная)". Недовольных ее качеством оказалось 18% опрошенных. Сбои в подаче воды беспокоят еще 15% опрошенных. А необходимость в косметическом или капитальном ремонте в том числе из-за плохой работы коммуникаций видят 18% и 16% россиян соответственно. Негативные оценки жителей РФ более чем оправданны. В стране слишком высока доля жилищно-коммунальной инфраструктуры, которую нужно срочно модернизировать.

Так, около 45% уличной водопроводной сети, свыше 44% уличной канализационной сети и почти 30% тепловых и паровых сетей нуждаются в замене, сообщает Росстат. Ситуация значительно хуже, чем была, например, в середине 90-х, когда доля сетей, требующих замены, была ниже примерно в два раза. Кроме того, в системе теплоснабжения потери составляют сейчас в целом по стране 12,5% от подачи тепла. Это максимальный показатель за последние несколько десятилетий, в 1995 году потери тепла не достигали и 5%.

Экспертные оценки еще хуже, чем официальные. "По разным оценкам, от 60 до 70% сетей водо- и теплоснабжения, водоотведения в России нуждаются в срочной реконструкции. Если не предпринимать кардинальных стратегических решений, их доля будет увеличиваться, - сказал "НГ" доцент Российского экономического университета Алексей Яшкин. - Сейчас объемы реконструкции инфраструктурыне успевают за скоростью изнашиваемости".

В Минстрое не раз призывали ориентироваться не столько на протяженность ветхих сетей, сколько на число аварий. По итогам отопительного сезона 2018/19 года оно снизилось на 10% по отношению к показателям предыдущего сезона, сообщал глава Минстроя Владимир Якушев. По сравнению с 90-ми годами число аварий снизилось в разы. Однако, как говорят эксперты, это свидетельство не столько улучшения в отрасли, сколько попыток решатьпо мере их поступления.

Как пояснил "НГ" замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров, "изношенность сетей обусловлена тем, что большая доля коммунальной инфраструктуры была создала еще в советское время; другая часть построена в 90-е годы, и эти объекты отличаются низким качеством строительства и материалов, в связи с чем также имеют высокий износ".

Вице-премьер Виталий Мутко ранее анонсировал кардинальный пересмотр стратегии развития ЖКХ и ее синхронизацию с нацпроектами. Как сообщил "НГ" замминистра Максим Егоров, Минстрой детально проанализировал сложившуюся ситуацию и понимает, какие действия необходимы для развития инвестиционного потенциала отрасли и упрощения правил работы на рынке. "Определим эти принципы в Стратегии развития ЖКХ до 2035 года, которую сейчас разрабатываем", - сказал он. По его словам, государство понимает свою ответственность. Было "разработано несколько механизмов бюджетной поддержки модернизации сферы ЖКХ", подчеркнул он.