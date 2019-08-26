Минсельхоз планирует изымать у предпринимателей неиспользуемые земельные участки

26 августа. FINMARKET.RU - Министерство сельского хозяйства РФ планирует до 2024 года ввести в оборот 4,8 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения, в том числе за счет изъятия участков, которые находятся в собственности предпринимателей, но более трех лет не используются по назначению, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве.

"Предлагаемый механизм позволит сократить на три года срок вовлечения в сельскохозяйственный оборот заброшенных земельных участков, которые в течение длительного периода неиспользования заросли древесно-кустарниковой растительностью", - заявили изданию в пресс-службе Минсельхоза.

По имеющимся у издания данным, критерии, по которым можно будет определить, использовалась земля или нет, должно утвердить правительство. При этом бывшему собственнику участка выплатят сумму, полученную от продажи изъятойна торгах.

Также в министерстве сельского хозяйства РФ подчеркнули, что эта норма не относится к садовым и огородным участкам, землям, предназначенным для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства, а также к участкам, на которых расположены объекты недвижимости. То есть закон не затронет дачников, уточняется в публикации.

Однако стоимость участка может оказаться значительно ниже рыночной, отмечает газета. Если земельный участок пришел в негодность и для его использования нужно произвести ряд работ по рекультивации, то снизить его цену за счет этих работ можно будет до 85% от первоначальной.

Кроме того, если земля не была продана на повторных открытых торгах, то фермер, владеющий соседним участком, может купить ее со скидкой в 10% от суммы, заявленной на вторые торги, пояснили изданию в Минсельхозе.

На данный момент площадь сельскохозяйственных земель в России составляет 385 млн гектаров, из них порядка 12% не используется, сообщили газете в пресс-службе Россельхознадзора. Только за последние три года было выявлено более 2,3 млн гектаров брошенных участков. При этом за тот же срок удалось вернуть в оборот лишь 748,6 тыс. гектаров, то есть только треть от выявленных объемов и чуть более 1,5% от общей площади неиспользуемых земель, пишут "Известия".