Две трети налоговых преференций признаны неэффективными

26 августа. FINMARKET.RU - Минфин впервые оценил объем неэффективных льгот для бизнеса. В целом положительно повлияли на местные бюджеты региональныепо налогам на прибыль и имущество на сумму всего 87 млрд рублей, следует из расчетов ведомства за 2018 год, которые проанализировали "Известия" . При этом в общей сложности льготы по двум видам сбора обошлись субъектам в 253 млрд рублей. Таким образом, согласно методологии правительства, эффективными оказались лишь 34% преференций.

Больше всего эффективных льгот зафиксировано в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Ленинградской области - 15,7, 12,3 и 4,4 млрд рублей соответственно. При этом в общей сложности послабления обошлись бюджетам этих регионов в 15,8, 31,5 и 9,5 млрд рублей, говорится в статистике Минфина. В 38 регионах, включая столицу, льготы не принесли бюджетам дополнительных доходов. В оставшихся положительный эффект был незначительным.

Лидируют по общей сумме выданных преференций Москва, где они стоили бюджету 44 млрд рублей, а также уже упомянутые Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО. В Ленобласти сообщили, что оказывают господдержку прежде всего инвесторам в экономику региона. В качестве удачных примеров предоставления льгот там привели табачную фабрику "Филипп Моррис Ижора", завод Nokian Tyres, производителя бумаги International Paper. Сейчас они уже не получают льгот, но платят, уточнили в правительстве Ленобласти.

Право получить льготы по налогам на прибыль и на имущество имеют лишь отдельные категории плательщиков. К ним относятся фармкомпании, инновационные организации, резиденты ОЭЗ или ТОР, обладатели специнвестконтрактов, социальные предприятия (например, предоставляющие образовательные или медицинские услуги) и ряд других. Субъекты РФ могут уменьшить региональную часть ставки по налогу на прибыль с 17 до 13,5% (до 12,5% в 2017-2020 годах). Максимальный уровень выплаты по налогу на имущество - 2,2% от стоимости актива. Регионы вправе обнулять этот вид сбора.

Показатель в 34% эффективных преференций для бизнеса из всего объема льгот - приемлемый, считает руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Другой точки зрения придерживается член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Он полагает, что 34% - крайне невысокий показатель эффективности поддержки бизнеса.

В Минфине на вопросы "Известий" о дальнейших перспективах эффективных и неэффективных льгот сообщили, что эти оценки будут учтены в межбюджетных отношениях. Доля стимулирующих расходов по налогу на прибыль и на имущество организаций с положительным бюджетным эффектом - один из индикаторов, характеризующих качество планирования и управления региональными финансами, уточнили в ведомстве.