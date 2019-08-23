Выдача ипотеки россиянам младше 30 лет выросла до 55%

23 августа. FINMARKET.RU - Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет — это максимальное значение с 2006 года, пишут "Известия", ссылаясь на данные, которые привел изданию замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он связывает такую динамику с внедрением льготных программ. В банках подтвердили рост интереса молодежи к займам на жилье, подчеркнув, что требования к претендентам на кредит стали лояльнее.

По мнению экспертов, показатель иллюстрирует изменения в портрете поколения: россияне стали больше доверять финансовой системе и ощущать свою профессиональную востребованность. Однако пик жилищного кредитования уже прошел — по итогам июня 2019-го темпы роста ипотечного портфеля банков демонстрируют замедление.

За последние 10–12 лет выдача ипотеки россиянам младше 30 выросла с 20% в 2006–2008 годах до 55% в 2018-м, заявил "Известиям" Никита Стасишин. Это более 800 тыс. жилищных кредитов на сумму около 1,7 трлн рублей. Замминистра связывает такой рост интереса со снижением ставки по кредитам — по итогам 2018 года в среднем она составила 9,56%. Он добавил, что для молодых семей с двумя и более детьми действует льготная программа кредитования под 6%. Кроме того, на улучшение жилищных условий разрешается направить материнский капитал.

В Минфине сообщили, что не располагают информацией о возрастном распределении ипотечных выдач. Однако там отметили: семьи, в которых с начала 2019 года родился третий ребенок, в частности, могут потратить 450 тыс. рублей маткапитала на погашение любого жилищного кредита.

В крупнейших российских банках рассказали "Известиям", что доля заемщиков до 30 лет увеличивается, а их средний возраст — снижается. Большая часть ипотечников — семьи с детьми со стабильным доходом.

За более чем 20 лет развития жилищного кредитования в России количество банков, предоставляющих ипотеку, увеличилось с нескольких организаций в 2000-м до 359 в 2019 году, следует из исследования РЭУ им. Г.В. Плеханова. За это время в три раза снизились процентные ставки: в начале 2000-х они доходили до 30%, а сейчас — в среднем 10%. Требования к первоначальному взносу также снизились примерно с 40–50% до 20%.