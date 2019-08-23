Пора ли в банк за кредитом по ипотеке

23 августа. FINMARKET.RU - В августе крупные игроки рынка ипотеки один за другим повторно (первая волна снижения прошла в них в июне – июле) удешевляют кредиты на покупку жилья и в новостройках, и на вторичном рынке. Всего с начала августа кредитныестали ниже в 18 из топ-20 банков по величине ипотечного портфеля, пишут "Ведомости".

Как отмечает издание, падение ставок приобрело массовый характер после повторного снижения ключевой ставки ЦБ – до 7,25% в конце июля. Банкиры хором называют действия регулятора основной причиной нынешнего падения стоимости ипотеки.

Снижать ставки банкам позволяет удешевление фондирования прежде всего за счет подешевевших вкладов населения, объясняют банковские аналитики. Среди причин также называют национальный проект повышения доступности жилья.

Исполнение этого проекта заставляет крупнейшие госбанки активно снижать ставки ипотеки, задавая тренд всему рынку. В результате банки зачастую снижают ставки по ипотеке, опережая ключевую. Уже сейчас многие банки закладывают в свои условия очередное снижение ключевой ставки на заседании ЦБ 6 сентября, отмечает эксперт "Ведомостей".

По данным маркетингового агентства Маrcs сейчас в крупных банках минимальные ставки кредитов на покупку жилья в новостройках для клиентов с улицы при условии личного страхования варьируются от 8,1 до 10,75%, на вторичном рынке – от 8,9 до тех же 10,75%. Указанные ставки в части банков могут быть даже меньше – при уплате специальной комиссии за снижение ставки.

Всего три месяца назад минимальные ипотечные ставки были примерно на 0,5 п. п. выше. Но и нынешняя стоимость ипотеки пока не достигла минимумов конца лета прошлого года (ключевая ставка тогда также была 7,25%, а средневзвешенная – 9,4–9,5%) – 7–10,2% для новостроек и 8,7–10,2% для вторичного рынка жилья, следует из базы данных Маrcs.

Средневзвешенная ставка выданных в течение месяца ипотечных кредитов к концу июня составила 10,28%, по данным ЦБ. Показатель за июль на момент написания статьи не опубликован.

Как отмечают "Ведомости", сейчас Центробанк посылает рынку сигналы, что при отсутствии макроэкономических и геополитических шоков продолжит снижать ключевую ставку. Аналитики банков предупреждают, что покупателю нужно иметь в виду, что вероятность снижения ставок до конца 2019 г. высока, поэтому в ближайшие месяцы наступит удачный момент для покупки жилья.

Простор для снижения ипотечных ставок в стабильной ситуации у банков есть, так что срочно бежать в банк за подешевевшим кредитом на жилье сейчас не обязательно, пишут "Ведомости". Пока нет санкций, спешить с ипотекой не стоит и потому, что цены на жилье, как считают эксперты рынка недвижимости, в ближайшие месяцы вряд ли заметно вырастут. По их мнению., для массовой активизации покупателей понадобится довести ипотечные ставки до 8,5–9% годовых.