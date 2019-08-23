Прогноз роста ВВП РФ на 2019 год понижен до 1,2% - Moody's

23 августа. FINMARKET.RU - Международное рейтинговое агентствоInvestors Service ухудшилороста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2%. Ранее агентство ожидало рост на уровне 1,6%.

Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 1,5%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook..

Ожидается, что инфляция всоставит 4,6% в 2019 году и 4% в 2020 году.

Помимо России, Moody's понизило прогноз ростатаких стран, как Китай, Австралия, Япония, Южная Корея, Индия, Мексика, Бразилия, Саудовская Аравия, ЮАР, Германия и Италия.

"Эскалация торгового конфликта США и Китая и переход крупнейших центробанков мира к стимулирующей денежно-кредитной политике происходят на фоне худшего, чем средний уровень, роста мировой экономики, слабого инфляционного давления практически во всем мире и беспрецедентно низких ставок. Такая ситуация становится нормой и, вероятно, сохранится в ближайшие три-пять лет", - говорится в пресс-релизе.

Эксперты Moody's прогнозируют, что реальный рост экономики в странах G20 замедлится в 2019 году до 1,7% с 2,1% в 2018 году, а в 2020 году составит 1,4%. Темпы роста в развивающихся странах, входящих в G20, вероятно, снизятся с 5,1% в прошлом году до 4,4% в текущем и поднимутся до 4,7% в следующем.

Агентство ожидает, что ВВП США повысится в 2019 году на 2,3%, в 2020 году - на 1,7%, а китайская экономика вырастет на 6,2% и 5,8% соответственно. Рост ВВП еврозоны составит 1,1% в текущем году и 1,3% в следующем, темпы роста экономики Великобритании составят 1,2% и 1,4% соответственно.

В Японии, по оценкам аналитиков Moody's, ВВП вырастет на 0,7% в 2019 году и на 0,4% в 2020 году, в Германии - на 0,6% и 1%, во Франции - на 1,3% и 1,5%. Экономика Индии увеличится на 6,2% в этом году, а в следующем году рост ускорится до 6,7%. Бразильская экономика, как ожидается, вырастет на 0,9% в 2019 году перед ускорением до 2% в 2020 году. В Турции Moody's ожидает сокращения ВВП на 2% в этом году и роста на 2% в следующем.

В целом мировая экономика, по прогнозам агентства, увеличится на 2,7% в 2019 и 2020 годах. В 2018 году рост глобального ВВП составлял 3,2%, в 2017 году - 3,3%.