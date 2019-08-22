Россияне не планируют свое будущее на длительный срок

22 августа. FINMARKET.RU - Мало кто из россиян планирует свое будущее, особенно на годы вперед, пишут "Ведомости", ссылаясь на августовскийФОМа. Как отмечает издание, это свидетельствует не просто о невнятных перспективах, но и о социальном пессимизме, т. е. неверии в теи стратегии, о которых люди слышат от руководителей страны.

По данным опроса ФОМ, на длительный срок (более 10 лет) планируют жизнь 16% респондентов, что, видимо, немало в российских реалиях, и это в основном молодежь. С возрастом эта доля сокращается – с 26% среди 18–30-летних до 12% среди тех, кому 46–60 лет. Самая большая группа – 41% – планирует жизнь только на короткий срок (до одного года). Склонность к долгосрочному планированию предполагает опору на собственные силы, личную ответственность, отмечает социолог ФОМа Григорий Кертман, такую ставку чаще других демонстрирует молодежь (73%) и чем старше респонденты, тем меньше среди них тех, кто полагает, что их будущее в большей степени зависит от них самих. Это легко объяснимо: с возрастом количество развилок впереди и ресурсов уменьшается, что располагает к расчету на внешние обстоятельства. Но этому способствует и жизненный опыт: например, предпринимательство, дающее возможность рассчитывать на себя, придушено; госсектор, несущий традиции рутинной лояльности, растет.

Далекое будущее и вовсе плохо предсказуемо для россиян, пишут "Ведомости". На вопрос, какой будет жизнь в России через 20 лет, многие затруднялись с ответом. 29% не могли сказать, будет в России более спокойно и безопасно, чем сейчас, менее или так же. 23% затруднились ответить, какой будет в стране уровень социальной защищенности – лучше, хуже, как сейчас. 24% не берутся предполагать положение дел в экономике, 18% – качество российского образования, 17% – уровень доверия между людьми. Но самый популярный вариант ответа – через 20 лет все будет примерно так же, как сейчас (так отвечают порядка трети респондентов).