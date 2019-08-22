Многодетным матерям могут помочь снижением НДФЛ

22 августа. FINMARKET.RU - Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос первому зампреду правительства - министру финансовАнтону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей, сообщает "Российская газета", ссылаясь на документ.

Депутат напоминает об озвученной недавно вице-премьером правительства России Татьяной Голиковой цифре: 51 процент многодетных семей в России живут за чертой бедности. По данным Росстата, за 2017 год, также самый высокий уровень бедности (52,2 процента) в стране наблюдается среди детей, которые живут в многодетных семьях. 26 процентов детей до 18 лет живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. А из оценок Минтруда следует, что около 80 процентов семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, это семьи с детьми. У более 51 процентароссийских семей есть непогашенный кредит. "На содержание детей и обеспечение их всеми нуждами денег просто не хватает, - подчеркивает Зубарев. Собрать ребенка в школу: порядка 15 тысяч на подростка. "Было бы справедливо поддержать такие семьи работающих многодетных матерей", - считает Зубарев.

В частности, депутат предлагает в качестве одной из льгот - снижение стандартного налогового вычета, другая мера - снижение ставкис 13 до 4 процентов.

Сейчас подобными преференциями в рамках эксперимента пользуются самозанятые в четырех регионах