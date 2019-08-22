Долговая яма для россиян

22 августа. FINMARKET.RU - Россияне все активнее набирают, но делают они это не от хорошей жизни. Падение доходов приводит к тому, что многие платят по кредитам больше половины своих ежемесячных доходов. Растет и объем невозвращаемых гражданами денег. В микрофинансовых организациях, где можно получить быстрые деньги под несколько сотен процентов годовых, отмечают, что задолженность приближается к 30%, пишет "Независимая газета".

Согласно расчетам Общероссийского народного фронта (ОНФ), которые приводит "НГ", задолженность россиян по банковским кредитам выросла за год на 22% и составила 16,2 трлн руб. В среднем на одну семью вприходится 286,8 тыс. руб. кредитов. Обычная семья отдает около 28% от годового дохода на погашение банковских кредитов, говорится в отчете экспертов ОНФ.

Средняя величина просроченной задолженности на семью составила 13,3 тыс. руб., подсчитали в ОНФ. Более 9 млн россиян – 15,7% заемщиков страны – имеют кредитную нагрузку выше 50% дохода.

У тех, кто прибегает к услугам микрофинансирования, то есть берет относительно небольшие деньги на короткие сроки (часто до зарплаты), проблем с возвратом средств гораздо больше.

Во втором квартале было выдано 4 млн микрокредитов, а уровень просроченной задолженности в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого полугодия приблизился к 30%, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", на которое ссылается "НГ". На конец июня объем портфеля микрозаймов составил 127,2 млрд руб., значит 36,2 млрд – это просрочка.

"По итогам первого полугодия клиентами МФО с действующими займами является немногим более 4 млн человек, из которых примерно 1,2 млн имеют просроченный долг длительностью более 90 дней", – пояснил "НГ" генеральный директор Бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Ранее глава МЭР Максим Орешкин предупреждал, что увеличение потребкредитования может стать причиной рецессии, если не предпринимать меры к 2021 году. ЦБ парирует, что надо развивать экономику, тогда, мол, у населения будет достаточно доходов, и либо кредитов будут брать меньше, либо отдавать станет легче.

Но доходы населения не растут уже шестой год. Эксперты ОНФ отмечают, что динамика роста среднемесячного начисления зарплаты за 2017–2018 годы составляет 9,6% и отстает от общего уровня закредитованности.