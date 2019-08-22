Страховщики будут решать конфликты пациентов с медиками

22 августа. FINMARKET.RU - Страховые медицинские организации, выдающие россиянам полисы обязательного медицинского страхования (ОМС), до 2024 года откроют в регионах представительства по защите прав застрахованных в системе ОМС. Это пропишут в законопроекте, о разработке которого уведомил Минздрав, пишет "Российская газета".

Нацпроект "Здоровье" предполагает, что с 2025 года будет применяться медиация - досудебный порядок урегулирования жалоб застрахованных людей по всей стране, независимо от того, в каком регионе человек получил полис ОМС. Как пояснил "РГ" президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, это мирный метод урегулирования споров.

Медиатор - посредник в конфликте. И роль медиатора предлагается отдать медицинским страховщикам. Однако, по мнению эксперта, медиация в этом случае будет явно не на стороне пациентов, поскольку страховая компания - лицо заинтересованное, ведь она состоит в финансовых отношениях с медучреждениями. "Для того, чтобы система медиации была не формальной, а реальной, роль медиатора должна быть отдана независимым организациям", - считает Саверский.

Кроме того, по его словам, сейчас в случае причинения медиками вреда человеку, крайне сложно получить компенсацию без решения суда, так как деньги, поступающие к страховщикам и в медучреждения, по сути, государственные, и выплата их пострадавшему - это, по сути, нецелевое расходование средств. И просто появление медиации тут ничего не изменит, продолжает эксперт. Тем более что в случае выплаты человеку компенсации деньги на это так или иначе будут взяты у страховой компании.