С осени Банк России сможет блокировать сайты мошенников

22 августа. FINMARKET.RU - С осени Центробанк сможет начать блокироватьпирамид и мошеннических финорганизаций, сообщают "Известия", ссылающиеся на руководителей профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолия Аксакова и Николая Журавлёва (авторы законопроекта, закрепляющего за регулятором такое право). В Банке России "Известиям" подтвердили эти сроки.

сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим решением об ограничении работы онлайн-ресурсов. И такого заявления будет достаточно. Одновременно регулятор сможет подавать иск в суд о нарушении сайтом "прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц". Сейчас таких полномочий у Банка России нет.

Документ в первом чтении приняли ещё в начале года, однако дальше этой стадии он не продвинулся. Как сообщили два источника издания на финрынке и один близкий к ЦБ, законопроект вызвал возражения со стороны МВД и Минкомсвязи. В силовом ведомстве посчитали, что такое расширение полномочий регулятора может помешать ему проводить оперативно-разыскные мероприятия, сказал собеседник "Известий". Другой источник добавил: в министерстве опасались, что ЦБ в перспективе получит полномочия правоохранительных органов.

Авторы инициативы отметили, что сейчас разногласия между ведомствами улажены. Принципиальный момент документа — решение о запрете онлайн-ресурсов будет принимать единолично председатель Центробанка, уточнил Анатолий Аксаков.

В Банке России на вопрос "Известий", почему законопроект застрял на стадии первого чтения, ответили, что ожидают его окончательного принятия в осеннюю сессию.