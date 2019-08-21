ЦБ разъяснил, где можно размещать табло с курсами

21 августа. FINMARKET.RU -рекомендует банкам не размещать электронныес курсами валют в окнах и витринах своих отделений. Такой вывод можно сделать из ответа регулятора на запрос Ассоциации российских банков (АРБ), пишет "Российская газета". В ассоциации, однако, указывают, что рекомендации не обязательны для исполнения кредитными организациями, и предлагают ЦБ четче прописать правила игры.

С инициативой ввести запрет на размещение электронных выносных табло, щитов и стендов с курсами валют за пределами помещений банков ЦБ выступил в феврале 2018 года. Свою позицию регулятор аргументировал необходимостью ужесточить борьбу с нелегальными обменниками, маскирующимися под операционные кассы банков. Замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский уточнял, что в использующих уличные табло обменниках граждан часто обманывают.

Идею запрета поддержали Госдума и Совет Федерации.

В июле АРБ направила регулятору письмо с просьбой пояснить, могут ли банки вывешивать электронные табло с курсами валют в окнах и витринах своих отделений. Вопрос возник в связи с тем, что инструкции ЦБ прямо этого не запрещают. Однако размещение курсов валют в таких местах по сути ничем не отличается от их размещения на внешних стенах и крышах зданий банков, а это как раз запрещается, поясняют в ассоциации. Банк России в ответе на запрос АРБ порекомендовал размещать информацию о курсах валют внутри помещения банка "способом, предусматривающим визуальный доступ к такой информации только внутри этого помещения".

Суть рекомендаций Банка России понятна, но представляется, что внести полную ясность в разрешение вопроса можно, только изменив нормативные акты (инструкцию) регулятора, указывают в ассоциации. При этом отмечают, что гражданам удобно просматриватьвалют на табло в окнах или витринах банков, проходя или проезжая мимо на транспорте. К тому же это позволяет удостовериться, что информация о курсах является информацией именно этого банка. По мнению АРБ, банки сейчас находятся в двоякой ситуации. С одной стороны, они стремятся исполнять рекомендации ЦБ, хотя прямой обязанности это делать у них нет, с другой - пытаются следовать интересам клиентов.