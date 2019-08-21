Банки поддержали бизнес в вопросе блокировки личных счетов

21 августа. FINMARKET.RU - Банки поддержалив вопросе блокировки личных счетов. Сейчас территориальные подразделенияпредписывают кредитным организациям замораживать средства россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели задолжали государству. Однако, которые налоговая требует отключить, зачастую к коммерческой деятельности не имеют отношения, говорится в письме вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, на тот момент исполнявшего обязанности главы ассоциации, к Антону Силуанову. Более того, такое физлицо уже может и не быть индивидуальным предпринимателем, пишут "Известия".

Таким образом возникает риск нарушения Конституции, предупреждают в АБР. Деньги в банке - возможно единственный капитал гражданина: его блокировка и взыскание может лишить человека средств к существованию, что противоречит Основному закону страны. В АБР просят Антона Силуанова запретить ФНС требовать от банков блокировать личные счета предпринимателей. Там также хотят, чтобы к кредитным организациям не применяли санкций за отказы выполнять требования ФНС, пока Минфин не внесет в этот вопрос ясность.

По оценке Алексея Войлукова, с начала лета каждая крупная кредитная организация получила не менее 3 тыс. предписаний от территориальных органов ФНС с требованием приостановить операции со средствами граждан в качестве ИП, задолжавших государству.

В ЦБ на просьбу "Известий" прокомментировать риски нарушения Конституции при блокировке личных счетов граждан не ответили. В ФНС в ответ на аналогичный запрос предложили обратиться в Минфин. Там "Известиям" сообщили, что в НК нет исключений для приостановления операций по счетам предпринимателей, даже если они предназначены для личных нужд, а не для бизнеса. Таким образом, ФНС действует в рамках закона. В то же время в министерстве заверили, что усовершенствуют законодательство в ближайшем будущем.

Свою точку зрения в АБР обосновывают документами Конституционного суда (КС). Ассоциация ссылается на его постановление 1996 года, согласно которому нельзя взыскивать с гражданина его имущество в счет уплаты налогов до суда, даже если он выступает индивидуальным предпринимателем и действительно задолжал государству. Это чревато "нарушением неотчуждаемых прав и свобод", говорилось в постановлении КС.

Существует и более поздний документ, появившийся уже после того, как индивидуальных предпринимателей обязали заводить отдельные коммерческие счета. В 2009 году КС определил, что взыскивать с гражданина налоги до суда, даже если он - ИП, незаконно. Такая практика - выход из налоговых публично-правовых отношений и вторжение в том числе в гражданско-правовые.

Налоговая обязывает россиян открывать специальный счет для того, чтобы вести бизнес в качестве ИП. На этом фоне претендовать на деньги граждан, хранящиеся на личном счете, не логично, считает член генсовета "Деловой России" Екатерина Авдеева. Она согласна с тем, что таким образом могут быть нарушены конституционные права. Однако уточнила, что зачастую предприниматели переводят деньги со счета ИП на свой личный. Таким образом, коммерческие средства смешиваются с частными, и отследить движение денег бизнеса практически невозможно, говорит эксперт.