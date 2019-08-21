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21 августа 2019 года 09:36
Банки поддержали бизнес в вопросе блокировки личных счетов
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Стоян Васев/ТАСС
21 августа. FINMARKET.RU - Банки поддержали бизнес в вопросе блокировки личных счетов. Сейчас территориальные подразделения ФНС предписывают кредитным организациям замораживать средства россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели задолжали государству. Однако счета, которые налоговая требует отключить, зачастую к коммерческой деятельности не имеют отношения, говорится в письме вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, на тот момент исполнявшего обязанности главы ассоциации, к Антону Силуанову. Более того, такое физлицо уже может и не быть индивидуальным предпринимателем, пишут "Известия". Таким образом возникает риск нарушения Конституции, предупреждают в АБР. Деньги в банке - возможно единственный капитал гражданина: его блокировка и взыскание может лишить человека средств к существованию, что противоречит Основному закону страны. В АБР просят Антона Силуанова запретить ФНС требовать от банков блокировать личные счета предпринимателей. Там также хотят, чтобы к кредитным организациям не применяли санкций за отказы выполнять требования ФНС, пока Минфин не внесет в этот вопрос ясность. По оценке Алексея Войлукова, с начала лета каждая крупная кредитная организация получила не менее 3 тыс. предписаний от территориальных органов ФНС с требованием приостановить операции со средствами граждан в качестве ИП, задолжавших государству. В ЦБ на просьбу "Известий" прокомментировать риски нарушения Конституции при блокировке личных счетов граждан не ответили. В ФНС в ответ на аналогичный запрос предложили обратиться в Минфин. Там "Известиям" сообщили, что в НК нет исключений для приостановления операций по счетам предпринимателей, даже если они предназначены для личных нужд, а не для бизнеса. Таким образом, ФНС действует в рамках закона. В то же время в министерстве заверили, что усовершенствуют законодательство в ближайшем будущем. Свою точку зрения в АБР обосновывают документами Конституционного суда (КС). Ассоциация ссылается на его постановление 1996 года, согласно которому нельзя взыскивать с гражданина его имущество в счет уплаты налогов до суда, даже если он выступает индивидуальным предпринимателем и действительно задолжал государству. Это чревато "нарушением неотчуждаемых прав и свобод", говорилось в постановлении КС. Существует и более поздний документ, появившийся уже после того, как индивидуальных предпринимателей обязали заводить отдельные коммерческие счета. В 2009 году КС определил, что взыскивать с гражданина налоги до суда, даже если он - ИП, незаконно. Такая практика - выход из налоговых публично-правовых отношений и вторжение в том числе в гражданско-правовые. Налоговая обязывает россиян открывать специальный счет для того, чтобы вести бизнес в качестве ИП. На этом фоне претендовать на деньги граждан, хранящиеся на личном счете, не логично, считает член генсовета "Деловой России" Екатерина Авдеева. Она согласна с тем, что таким образом могут быть нарушены конституционные права. Однако уточнила, что зачастую предприниматели переводят деньги со счета ИП на свой личный. Таким образом, коммерческие средства смешиваются с частными, и отследить движение денег бизнеса практически невозможно, говорит эксперт.
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