Автомобили дорожают в отсутствие субсидий

21 августа. FINMARKET.RU - Повышение цен на автомобили Lada на 0,9% с 1 августа связано с тем, что концерн из-за истечения соглашения о промсборке не смог претендовать на компенсации ввозных пошлин на автокомпоненты, сказал источник "Коммерсанта" на рынке и подтвердил представитель АвтоВАЗа.

Режим промсборки давал льготные условия по ввозным пошлинам на компоненты, но в рамках обязательств РФ перед ВТО ставки были повышены. В конце октября 2018 года для сохранения условий работы концернов были запущены. Бюджетные компенсации выделяются только концернам с действующими соглашениями о промсборке. Недавно соглашение истекло, например, у альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ, Объединенной автомобильной группы и КамАЗ-Daimler, в 2018 году — у Hyundai, еще действует у PSA, Toyota, Volkswagen. Концерны могли преференциально ввозить в том числе и готовые компоненты. С учетом производителей компонентов в этом году рассчитывать на получение субсидии могут более 60 компаний, сказали изданию в Минпромторге.

При подписании СПИК в Hyundai рассчитывали получить компенсацию таможенных пошлин: «Все наши инвестиционные планы были связаны в том числе и с этим». В концерне указывают на неравные условия на рынке: некоторые компании получают возврат пошлин, а некоторые — нет. О том же говорят в Nissan. Ряд концернов лоббировал распространение действия компенсаций на СПИК до истечения промсборки у всех игроков — 2020 года.

Впрочем, пример АвтоВАЗа может не показывать реальных перспектив повышения: у Lada зависимость от самостоятельно ввозимых компонентов не так высока по сравнению с другими игроками.

Глава комитета производителей автокомпонентов АЕБ Андрей Коссов говорит, что экономия от действия соглашений по промсборке для компонентщиков оценивается в 1–10% от таможенной стоимости, а в отсутствие субсидий импорт по части компонентов может стать выгоднее, чем их локальное производство. В итоге это может снизить локализацию, или разница может повлиять на себестоимость, заключает Коссов. Для производителей компонентов это значительные убытки, которые, вероятно, перевыставят концернам, говорят источники “Коммерсанта” на рынке. Этот процесс может начаться уже сейчас: часть производителей автокомпонентов не выполнила обязательства по промсборке, но это пока не даст масштабного эффекта.

Ряд источников газеты в концернах допускает возможность перехода на импорт компонентов после 2020 года при наличии более выгодного по цене и качеству предложения. Один из них говорит, что новая балльная система подсчета локализации не учитывает ряд уже локализованных операций, и можно будет рассмотреть отказ от них. Переключить поставки на ставший более выгодным импорт не всегда возможно: для поиска альтернативы нужны свободные мощности у поставщиков за рубежом, валидационные испытания и прочее, отмечает Андрей Коссов.