Более 9 млн заемщиков оказались на грани риска

21 августа. FINMARKET.RU - 1 октября ЦБ планирует включить очередную охлаждающую процедуру для рынка потребкредитования. Пока темпы его роста превышают 20% в год, что уже стало причиной нарастающего конфликта между Центробанком и Минэкономразвития. Однако с наступлением октября возможность выдаватьгражданам, ежемесячные выплаты которых составляют более 50% дохода, обернется для банков необходимостью резервировать дополнительные - и весьма существенные - средства. Фактически заемщики с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) станут "токсичными" для организаций, которые им одалживают.

По данным на 1 июля 2019 года, следует из расчетов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), таких заемщиков в России было 9,09 млн человек, то есть 15,7% от всех должников банков. Как пояснили "Известиям" в бюро, этот показатель был выведен на основе информации по доходам, которую передают кредиторы. И поэтому таких заемщиков в группе риска может быть и больше.

Согласно новым требованиям ЦБ, если после 1 октября банки будут кредитовать заемщиков с высоким ПДН, им придется замораживать под эти заимствования значительные средства - по оценке "БКС Премьер", их объемы могут составить 75-110 млрд рублей.

"На наш взгляд, такие объемы дополнительного резервирования могут оказать ощутимое давление на капитал банков. Без учета ввода показателей долговой нагрузки ЦБ уже ужесточил требования к капиталу банков, ранее неоднократно повысив коэффициенты риска по потребительским кредитам", - пояснил "Известиям" главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

В пресс-службе ВТБ газете сообщили, что в настоящее время в банке оценивают эффект от введения регулирования данного показателя.

Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский рассказал, что в портфеле организации действительно есть небольшая - порядка 10% - доля заемщиков, имеющих платежи до 50% от доходов и выше. "В основном это кредиты на короткие сроки, ипо ним минимальны. Мы продолжим выдавать их, перераспределяя на это больше капитала", -- уточнил он.

В Сбербанке "Известиям" пояснили, что кредитная политика банков, в том числе в части кредитования заемщиков с высоким ПДН, зависит от величины капитала конкретной организации и выбранной ей бизнес-стратегии.

Как показало исследование ОНФ "Кредитная карта России", доля выданных в первом полугодии 2019 года потребкредитов на сумму свыше 500 тыс. рублей составила 55,1% от портфеля. И только в этой категории заимствования росли - на 4,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Снижение просрочки можно объяснить набирающими всё большую популярность инструментами перекредитования и рефинансирования. Существует риск того, что заемщики, которые таким образом избегают просрочки, в скором времени просто превысят свой ПДН", - пояснила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.