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21 августа 2019 года 08:27
Россию в 2020 году хотят пригласить на саммит G7
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Михаил Метцель/ТАСС
21 августа. FINMARKET.RU -Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили возможность приглашения России для участия в следующей встрече G7 в 2020 году, сообщила журналист CNN Кайли Атвуд в своем твиттере. "Во время разговора планировалось в целом обсудить предстоящие встречи G7 во Франции, которые начнутся в субботу. Именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году - и Трамп согласился, сказал источник", - написала Атвуд. По словам источника Атвуд в администрации президента, ожидается, что Трамп поднимет тему приглашения президента России Владимира Путина во время встречи с мировыми лидерами на G7. Трамп поддержал идею возвращения России в G7 и на встрече в Белом доме с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом. "Я думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла в G7", - приводит американский телеканал CNN слова Трампа Ранее американский президент заявил, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России. "Я полагаю, что президент Обама - из-за того, что Путин его переиграл - подумал: нехорошо, что Россия в G8, и захотел, чтобы ее исключили", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. "Но я думаю, что гораздо более целесообразным было бы, чтобы Россия была в составе (клуба); это должна быть G8, потому что многие вещи, о которых мы говорим, касаются России", - продолжил президент. Он подчеркнул, что поддержал бы восстановление формата G8, и в случае поступления подобного предложения он бы отнесся к нему "с большой благосклонностью". Встреча лидеров стран-членов G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится с 24 по 26 августа в Биаррице (Франция). В июне 2018 года на предыдущем саммите G7 - в Канаде - Трамп уже предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" тогда не поддержали эту идею. После саммита Трамп вновь отмечал, что хотел бы видеть Россию в составе этого клуба. "Вы спросили, хотел бы я видеть Россию в составе группы. Я говорю, что хотел бы видеть Россию в составе G8", - говорил он в эфире телеканала CNN. Как сообщалось в понедельник на пресс-конференции перед началом переговоров с Макроном Путин заявил, что. Россия не отказывается ни от каких форматов работы, в том числе в формате G8, и всегда готова принять партнеров из "группы семи. "Что касается возможного формата работы в рамках восьми государств: мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров, уже в рамках "семерки", - сказал Путин. Комментируя вопрос журналиста о возможном возвращении России в "большую восьмерку", президент добавил, что "ее (G8) не сушествует". "Как же я могу возвратиться в организацию, которой не существует? На сегодня это "семерка", - сказал Путин. По словам президента, есть и другие организации и площадки, играющие существенную роль в международных делах, такие как G20, ШОС и БРИКС, в которых Россия активно работает.
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