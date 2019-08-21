Россию в 2020 году хотят пригласить на саммит G7

21 августа. FINMARKET.RU -Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили возможность приглашения России для участия в следующей встречев 2020 году, сообщила журналист CNN Кайли Атвуд в своем твиттере. "Во время разговора планировалось в целом обсудить предстоящие встречи G7 во Франции, которые начнутся в субботу. Именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году - и Трамп согласился, сказал источник", - написала Атвуд.

По словам источника Атвуд в администрации президента, ожидается, что Трамп поднимет тему приглашения президента России Владимира Путина во время встречи с мировыми лидерами на G7.

Трамп поддержал идею возвращения России в G7 и на встрече в Белом доме с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом. "Я думаю, более целесообразным было бы, чтобысостояла в G7", - приводит американский телеканал CNN слова Трампа

Ранее американский президент заявил, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России. "Я полагаю, что президент Обама - из-за того, что Путин его переиграл - подумал: нехорошо, что Россия в G8, и захотел, чтобы ее исключили", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Но я думаю, что гораздо более целесообразным было бы, чтобы Россия была в составе (клуба); это должна быть G8, потому что многие вещи, о которых мы говорим, касаются России", - продолжил президент. Он подчеркнул, что поддержал бы восстановление формата G8, и в случае поступления подобного предложения он бы отнесся к нему "с большой благосклонностью".

Встреча лидеров стран-членов G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится с 24 по 26 августа в Биаррице (Франция).

В июне 2018 года на предыдущем саммите G7 - в Канаде - Трамп уже предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" тогда не поддержали эту идею. После саммита Трамп вновь отмечал, что хотел бы видеть Россию в составе этого клуба. "Вы спросили, хотел бы я видеть Россию в составе группы. Я говорю, что хотел бы видеть Россию в составе G8", - говорил он в эфире телеканала CNN.

Как сообщалось в понедельник на пресс-конференции перед началом переговоров с Макроном Путин заявил, что. Россия не отказывается ни от каких форматов работы, в том числе в формате G8, и всегда готова принять партнеров из "группы семи. "Что касается возможного формата работы в рамках восьми государств: мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров, уже в рамках "семерки", - сказал Путин.

Комментируя вопрос журналиста о возможном возвращении России в "большую восьмерку", президент добавил, что "ее (G8) не сушествует". "Как же я могу возвратиться в организацию, которой не существует? На сегодня это "семерка", - сказал Путин.

По словам президента, есть и другие организации и площадки, играющие существенную роль в международных делах, такие как G20, ШОС и БРИКС, в которых Россия активно работает.