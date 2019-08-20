Застройщиков ограничат 9 этажами

20 августа. FINMARKET.RU - Отдельные положения стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем, ДОМ.РФ и КБ "Стрелка", могут сделать обязательными к исполнению, пишет "Российская газета", ссылаясь на истоник в аппарате вице-премьера Виталия Мутко.

Именно этот стандарт призван обеспечить комфортную застройку в России. Сегодня многих людей в России волнует вопрос, когда дома перестанут строить в чистом поле без школ, детских садов и магазинов поблизости. Согласно стандарту комфортная для жизни среда предполагает застройку средней этажности до 9 этажей, дворы - до 60 метров.

"Документ проходит апробирование. Часть нормируемых параметров (около 300) мы включаем в своды правил и стандарты. Отдельные положения регионы включат в правила благоустройства и правила землепользования и застройки. Так планируем обеспечить применение", - отметили в аппарате вице-премьера.

По мнению экспертов, потребуется значительное количество времени, чтобы заcтройщики стали организовывать правильную застройку. "Дома сегодня могут достигать 28 этажей. В результате дворы получают пропорции, прямо противоположные комфортным для человека: высокие дома приходится размещать далеко друг от друга из-за всевозможных нормируемых отступов и чтобы сохранить солнечный свет. Ширина дворов может превышать 100 метров", - говорит Екатерина Малеева, директор проектов КБ "Стрелка". - Высота застройки не должна превышать ширину улиц, а дворы по ширине должны быть больше или равны высоте окружающих домов. Эти параметры обусловлены дистанциями, на которых человек способен различать происходящие события, лица, речь".

Так формируются открытые пространства для повседневного общения и активного взаимодействия между людьми. Жители верхних этажей могут наблюдать, как во дворе играют дети, и отпускать их гулять одних. Благодаря постоянному социальному контролю в такой застройке снижается риск правонарушений, становится безопасно в любое время суток.

Самая главная ошибка сегодня - это неверный масштаб, говорят эксперты. Вместо разбивки территории на небольшие кварталы площадью до 4,5 гектара, как принято во всем мире, в наших нормах квартал может быть размером до 60 гектаров. Укрупненная планировочная структура не позволяет создать разнообразную жилую застройку, делает открытые пространства некомфортными для пребывания людей, не позволяет территориям города сбалансированно развиваться в будущем.