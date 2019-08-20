Кнопочные телефоны занимают четверть рынка РФ

20 августа. FINMARKET.RU - В первой половине 2019 года в России было продано чуть менее 4 млн кнопочных телефонов, следует из материалов "М. Видео – Эльдорадо" и "Связного", на которые ссылаются "Известия". Это примерно 23% телефонных аппаратов, включая смартфоны, реализованные в. В то же время в российских розничных сетях и крупных интернет-магазинах было реализовано чуть более 13 млн смартфонов. Доля кнопочных телефонов на рынке сокращается: по данным "Связного", по сравнению с аналогичным периодом 2018 года она снизилась на 2 п.п. (по информации "«М. Видео – Эльдорадо" –– на 3 п.п.).

Сокращаются продажи кнопочных телефонов в России и в абсолютном выражении –– за год они упали на 9%, свидетельствуют данные компании GfK. Оценка их доли на рынке совпадает с данными ритейлеров.

Всего в России в первом полугодии 2019-го было продано 17,3 млн смартфонов и телефонов на общую сумму около 220,8 млрд рублей, свидетельствуют данные "М. Видео – Эльдорадо".

Доля кнопочных аппаратов на рынке снижается под давлением более функциональных и удобных смартфонов, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Однако 23% –– это очень высокий для рынка показатель, свидетельствующий, что простыепо-прежнему очень популярны.

Сейчас в России на каждые три купленных смартфона приходится один кнопочный аппарат для звонков и SMS, то есть он всё еще находит свою аудиторию, добавляет представитель "М. Видео — Эльдорадо" Валерия Андреева. Такие устройства менее функциональны, но дольше держат заряд, их часто используют про запас — для срочной связи, говорит она.

В России очень велика возрастная аудитория –– пожилым людям комфортно пользоваться кнопочными аппаратами, отмечает руководитель проекта Content Review Сергей Половников. По его словам, пользователи старшего поколения, с одной стороны, предпочитают устройства с большими кнопками, а с другой, любят планшеты. Играет роль большой размер экрана, подчеркивает Сергей Половников. Также, по его словам, "кнопочный" рынок поддерживают курьерские службы,на услуги которых в последние годы неуклонно растeт.

Говорить о том, что кнопочные телефоны адресованы только возрастной аудитории, в корне неверно, уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Есть масса задач, которые решаются с помощью кнопочных аппаратов и зачастую не могут быть решены с помощью смартфонов, отмечает он. Например, существуют специализированные устройства для военных.