Банки массово предупреждают об атаках на счета клиентов

20 августа. FINMARKET.RU -начали активно информировать клиентов о мошенниках через рассылки по SMS и почте, в интернет-банке, на своих сайтах и в соцсетях, пишут "Известия", ссылаясь на источники в топ-30 кредитных организаций. Таким образом они заочно признают факт утечек пользовательских данных и пытаются минимизировать последствия произошедшего, считают эксперты. Злоумышленников же это побуждает искать новые способы обмана. В частности, в последнее время участились случаи использования роботов для получения кода подтверждения операции из SMS, рассказали в Сбербанке и ВТБ. Один из банковских клиентов уже потерял из-за этого около 3 млн рублей, выяснили "Известия". В крупнейших кредитных организациях не исключили, что изменят текст сообщения с предупреждением никому не называть код.

В частности, их отправляют ВТБ, Почта Банк, Ак Барс Банк, банки МТС и "Возрождение". Соответствующая информация размещается также в личном кабинете мобильного приложения кредитных организаций, на сайте и в ее аккаунтах в соцсетях, рассказали там. В Совкомбанке новым держателям карт выдается памятка с информацией о мошенничествах, она также появляется на главном экране банкоматов. В Сбербанке сообщили, что для клиентов проводят публичные образовательные мероприятия, в рамках которых их обучают правилам безопасности в цифровом пространстве.

, зная часть персональных данных о клиенте, в телефонном разговоре представляются сотрудниками банков и пытаются узнать, например, CVV-код или код подтверждения операции из SMS-сообщения. Чтобы жертва поверила, что ей звонят из финансовой организации, мошенник должен располагать большим количеством личной информации. Часто она оказывается в руках злоумышленников вследствие утечек персональных данных клиентов банков, писали ранее "Известия".

В частности, злоумышленники стали использовать новую схему для получения информации от клиентов банков: имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, рассказали "Известиям" в Сбербанке. В пресс-службе пояснили, что мошенники в диалоге с клиентом пытаются выведать код подтверждения и, если чувствуют его сомнение, просят продиктовать цифры системе распознавания голоса. В ВТБ уточнили, что такая схема активно используется с весны этого года. В других банках из топ-30 подтвердили, что знают о подобном методе кражи средств граждан.