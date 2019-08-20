Карты хотят блокировать при получении подозрительных платежей

20 августа. FINMARKET.RU - Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокироватьпри подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. По словам авторов идеи, эти изменения затруднят вывод средств по "купленным" банковским картам, а также будут играть роль обеспечительной меры для судебных и следственных органов. Однако эксперты отмечают, что даже при безусловно благой цели эта идея может ударить по добросовестным клиентам банков, пишет "Коммерсант".

Ассоциация банков России (АБР) анонсировала заседание комитета по информбезопасности 27 августа, на котором обсудят поправки к закону "О национальной платежной системе" и антиотмывочному закону. Идею предложили сами банкиры как меру по борьбе с выводом похищенных у клиентов кредитных организаций средств со счетов и карт. Как пояснил “Ъ” вице-президент ассоциации Алексей Войлуков, предлагается продумать механизм, который даст возможность банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками.

Сейчас, отметил господин Войлуков, по закону это возможно только в момент списания из банка отправителя. Но чаще всего клиент о хищении узнает лишь постфактум, когда средства уже списаны с его счета. «И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет»,— отметил господин Войлуков. В то же время, по его словам, существует временной лаг между зачислением средств и снятием их в банкомате, и именно это время будет у банка-получателя на то, чтобы временно заблокировать полученные мошенническим путем средства.

К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика "приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа" до подтверждения легитимности трансакции. Если отправитель денег обратился в полицию и получил там талон-уведомление, томожет действовать 30 рабочих дней. На тот же срок можно будет блокировать сомнительную операцию в обеспечительных целях и по антиотмывочному закону. Если отправитель средств не предпримет таких действий, то карта получателя денег будет разморожена через два дня.