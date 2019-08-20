Эксперты не отмечают в экономике ни признаков возврата к рецессии, ни перехода к активному росту

20 августа. FINMARKET.RU - Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУвыпустил информационно-аналитический материал, характеризующий динамику Индекса экономического настроения (ИЭН ВШЭ) во втором квартале 2019 года.

В рассматриваемом периоде композитный Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ), обобщающий результаты конъюнктурного мониторинга базовых отраслей экономики и опросов потребителей, снизился относительно предыдущего квартала на 0,5 пункта до отметки 97,5.

"ИЭН ВШЭ на протяжении последних четырех кварталов демонстрирует слабые разнонаправленные колебания в диапазоне значений 96–98 пунктов, оставаясь немного ниже своего среднего долговременного уровня (100). Хотя параметры индикатора свидетельствуют о недостаточно благоприятном деловом климате в российской экономике, они заметно превышают значения ИЭН ВШЭ в 2015–2017 гг. Таким образом, на основании результатов обследований предпринимателей и потребителей, во 2-м квартале текущего года ситуация в экономике выглядит достаточно стабильной, без признаков как возврата к рецессии 2015–2016 гг., так и перехода к активному росту в ближайшей перспективе", - пишут авторы аналитического материала.

Позитивными драйверами динамики ИЭН ВШЭ стали компоненты, характеризующие деловой климат в розничной торговле и строительстве. Напротив, "промышленные" компоненты ИЭН ВШЭ оказали на траекторию композитного индикатора преимущественно негативное влияние. Компоненты, относящиеся к сфере услуг и потребительской уверенности, показали разнонаправленные изменения и практически не оказали влияния на динамику ИЭН ВШЭ.

Как отмечают эксперты ВШЭ, основным ограничителем развития организаций базовых отраслей экономики являлся недостаточный спрос на продукцию/услуги: негативное воздействие данного фактора констатировали около половины всех респондентов. Также существенно осложняли ведение бизнеса недостаток собственных финансовых средств предприятий и высокий уровень налогообложения. Постепенно снижается негативное влияние на промышленное производство фактора "неопределенность экономической ситуации", который в июне 2019 г. отметили 44% руководителей предприятий обрабатывающей промышленности и 32% — добывающих производств (в начале года — 46 и 34%, соответственно).

Однако с учетом слабого роста ВВП в 1-м квартале (0,5% - последние данные Росстата) для выхода экономики во 2-м полугодии даже на 1,4% роста потребуется приложить немало производственных и инвестиционных усилий. В первую очередь, это связано с достаточно высокой базой сравнения со 2-м полугодием прошлого года. Следует напомнить, что в 4-м квартале 2018 г. наблюдался рекордный квартальный рост за последние шесть лет 2,7%. Значит, с учетом слабого роста ВВП в 1- полугодии 2019 г., для выхода на годовой темп 1,4%, необходимо во 2-м полугодии существенно превзойти объемы производства товаров и услуг, созданные в соответствующем периоде прошлого года. "Задача крайне сложная, но выполнимая. Однако даже темп роста ВВП в 1,5% по итогам 2019 г. будет более чем в 2 раза ниже среднемирового показателя, и по отношению к среднемировому трендуРоссии будет находится в стагнации", - указывается в материале ВШЭ.

Эксперты ВШЭ также отмечают, что постоянный и интенсивный рост потребительского кредитования может вызвать определенные проблемы не только для банковской системы и населения, но и для экономики в целом. Поэтому некоторое беспокойство Минэкономразвитияпо данному поводу выглядит преждевременным, но не безосновательным. Если кратко остановиться на озабоченности Минэкономразвития РФ по поводу возможного перехода экономики России в 2021 г. в стадию рецессии из-за накопившегося финансового "пузыря", связанного с высокими темпами роста потребительских кредитов и ипотеки, то можно с осторожностью констатировать, что такая ситуация не исключена и возможность ее возникновения составляет примерно 25-30%. Однако, на взгляд экспертов ВШЭ, "среди факторов, провоцирующих возможную рецессию, агрессивное поведение банков на рынке потребительского кредитования будет далеко не главным. К основным факторам можно отнести внешние шоки. Во-первых, учитывая циклическое движение мировой экономики, есть вероятность наступления в конце 2021 – начале 2022 гг. (оценочно) мирового финансово экономического кризиса, подобного кризису 2008-2009 гг. со всеми негативными последствиями для экономики России. Во-вторых, не исключены негативные тектонические сдвиги в 2021 г. в уровне мировых цен на углеводородное сырье (основу российского экспорта) в результате активного выхода американской сланцевой нефти на международный рынок".

В-третьих, как отмечается, практически исключено, что постепенно до 2021 г. произойдет дальнейшее ухудшение геополитической ситуации и заметная интенсификация санкционного давления на Россию. В результате ухудшится внешнеторговый оборот, что негативно отразится на платежном балансе, акцентированно увеличится отток капитала, ограничится приток новых технологий и знаний, снизится инвестиционная и инновационная активность экономических агентов и в итоге произойдет разбалансировка экономического равновесия – спроса и предложения.

"Исходя из результатов предпринимательских опросов, анализа текущей макроэкономической ситуации, а также из оценок внешней и внутренней отраслевой и потребительской конъюнктуры, сегодняшнюю парадигму развития экономики России можно охарактеризовать достаточно сложной конструкцией – как "устойчиво слаборастущую на внутреннем рынке, находящуюся в зоне позитивной стагнации по сравнению с общемировым производством и с очевидными предпосылками для интенсификации роста в ближайшие годы", - говорится в аналитическом материале.