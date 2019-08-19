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19 августа 2019 года 11:20
Льготные кредиты могут ограничить проектами на основе отечественных разработок
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Александр Рюмин/ТАСС
19 августа. FINMARKET.RU - Бизнес и власти не могут договориться об условиях выдачи льготных кредитов до 3 млрд руб. каждый на развитие сквозных технологий, включая искусственный интеллект, робототехнику и кванты. Банки, готовые участвовать в программе, согласны кредитовать в том числе проекты на базе зарубежных разработок, но отечественные производители софта настаивают на полностью российском происхождении продуктов. В Минкомсвязи рассчитывают уладить разногласия и запустить программу до конца 2019 года, пишет "Коммерсант". Аналитический центр (АЦ) при правительстве РФ 15 августа провел круглый стол, на котором представил модель отбора проектов, использующих сквозные технологии в приоритетных отраслях экономики и претендующих на льготное кредитование. В мероприятии участвовали представители Минкомсвязи, крупнейших банков и разработчиков отечественного ПО. Заседание было закрыто для журналистов, обсуждавшийся проект есть у “Ъ”. О том, что развитие в России сквозных технологий планируется поддержать льготными кредитами, на субсидирование которых из бюджета в 2019–2021 годах может быть выделено около 12,5 млрд руб., “Ъ” сообщал 5 июня. В список таких технологий входят в том числе искусственный интеллект, беспроводная связь, компоненты робототехники и сенсорика, квантовые технологии, системы распределенного реестра, виртуальная и дополненная реальность. На совещании 15 августа было одобрено предложение АЦ увеличить максимальный объем кредита до 3 млрд руб. (минимальный составит 25 млн руб.). Ставка обсуждается на прежнем уровне — 1–5%. При этом, согласно проекту, доля собственных средств заемщика должна будет составлять не менее 20%, а доля расходов на отечественные сквозные цифровые технологии — не менее 60% от общего финансирования проекта, сообщает "Ъ". По словам заместителя директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи Алексея Галюжина, льготное кредитование "сквозных" технологий планируется запустить уже в четвертом квартале 2019 года, при этом решающая встреча еще впереди, участники продолжат вносить предложения до 20 августа.
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Ключевые слова: РФ, технологии, кредиты, льготы
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