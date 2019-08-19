Чиновники хотят сэкономить на трассе из Москвы в Казань

19 августа. FINMARKET.RU - Целый год правительство откладывало одобрение новойиз Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить ее поручил президент Владимир Путин. Теперь счет пошел на дни: решение нужно принять в течение месяца, иначе гигантскую стройку не завершить до конца 2024 г. В 2024 г. заканчивается нынешний президентский срок Путина.

Дискуссия в правительстве обострилась. Как пишут "Ведомости", вместо новой трассы до Казани Минэкономразвития предлагает строить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать автодорогу М7 Москва – Уфа: расширить ее до трех полос там, где их сейчас две, и достроить объезды четырех городов: Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Все это позволит в 2 раза сократить расходы на проект – до 279 млрд руб., из них 121 млрд приходится на новую дорогу, считают два чиновника, два участника совещаний в правительстве и подтверждает министр экономического развития Максим Орешкин. Предложения Минэкономразвития позволят "максимально эффективно использовать бюджетный ресурс", добавил он. Минфин, основываясь на оценке АИКОМ, намеревался сэкономить еще больше – потратить 120 млрд руб. на реконструкцию М7 до категории 1Б. Представитель Минфина подтвердил: оценка актуальна. Минтранс и "Автодор" настаивают на новой дороге до Казани. По поручению премьера Дмитрия Медведева Минстрой также анализировал проект. "Мы за строительство новой трассы", – заявил представитель Минстроя.

Вариант с реконструкцией М7 – отступление от изначальной цели, говорит партнер "НЭО центра" Алексей Ефанов: после реконструкции не образуется новый экономически значимый транспортный коридор, глобальных изменений люди не почувствуют. Новая трасса до Владимира, конечно, очень нужна в локальном масштабе, но это не будет решать практически никаких проблем, связанных с трансграничным сообщением, а это и есть основная цель коридора Европа – Западный Китай.

В действительности потребуется гораздо больше денег на реконструкцию М7 до категории 1Б, которую предлагает Минфин, – 400 млрд и 449 млрд руб., приводят оценки представители Минэкономразвития и Минтранса.

В опреки ожиданиям рынка, правительственный магистральный план пока не стал эффективным инструментом для реализации инфраструктурных проектов, сетует руководитель практики государственно-частного партнерства юридической компании Herbert Smith Ольга Ревзина. Отсутствие четкой стратегии при выборе проектов ведет к нежеланию региональных и федеральных властей принимать какие-либо решения по новым инфраструктурным идеям, ситуация демотивирует частный рынок, поскольку перенос сроков проектов дальше 2024 г. означает и крайнюю неопределенность в их судьбе: все понимают, что решения по ним будет принимать уже другое правительство, пишет газета, приводя мнение экспертов.