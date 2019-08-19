Тарифы за эквайринг по отдельным покупкам будут снижены

19 августа. FINMARKET.RU - Платежные системы "Мир", MasterCard и Visa разослали по банкам документы с указанием пониженных тарифов при оплате картами социально значимых и крупных покупок, пишет "Коммерсант". Договоренность о снижении межбанковских комиссий по ряду товаров и услуг была достигнута еще в середине марта. Категорий, по которым удалось договориться, две - социально значимые и крупные покупки. В первую вошли расчеты с медицинскими, образовательными учреждениями и аптеками, а во вторую - сделки с недвижимостью и продажа и обслуживание автомобилей.

Для крупных покупок установлен максимальный размер комиссий 10 тыс. руб. "Это фактически открывает возможность принимать карты при оплате товаров там, где маржа традиционно низкая (например, в автосалонах), а из-за высокого среднего чека текущий уровень комиссии в абсолютном значении делает ее неподъемной для торгово-сервисных предприятий",- говорит руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин.

Фактически все три платежные системы проявили единодушие только в части операций с недвижимостью и в аптеках.

Серьезные расхождения в тарифах тоже возникли только в двух категориях - лечебные и образовательные учреждения. Для них "Мир" установил самую низкую комиссию (0,3%), в то время как у международных платежных систем MasterCard и Visa их значения находятся на уровне 0,8-1%. "Межбанковская комиссия - это тонкий инструмент, с помощью которого уравновешиваются интересы всех участников платежной системы - банков-эмитентов, эквайеров и торговых организаций,- пояснили "Ъ" в MasterCard.- Снижение межбанковской комиссии для социально значимых товаров и услуг создаст необходимые условия для дальнейшего развития рынка и стимулирования россиян все чаще оплачивать покупки безналично".

По данным Сбербанка, доля безналичного торгового оборота в общих расходах граждан в первом квартале 2019 года составила 49,4%.

Дискуссия о величине эквайринговых комиссий длится не первый год. Дополнительным стимулом снижения комиссий при оплате товаров и услуг банковскими картами является запуск СБП для платежей граждан в пользу юрлиц.СБП на платежи официально еще не объявлены, но ожидается, что они будут в пределах 0,2-0,7%, что ниже большинства даже новых пониженных тарифов в классическом эквайринге.