Бизнес-омбудсмен предлагает реже приостанавливать деятельность предприятий

19 августа. FINMARKET.RU - Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает сократить с 90 до 30 дней максимальный срок такого административного наказания, как приостановление деятельности. Кроме того, по его мнению, следует законодательно обязать проверяющие организации в постановлении по делу указывать конкретные обстоятельства, создающие угрозу причинения вреда, либо другие причины, которые делают невозможным применение более мягкой санкции. Проект соответствующих поправок в КоАП на прошлой неделе направлен президенту. Предложения подготовлены во исполнение поручения Владимира Путина по проблемам, перечисленным в ежегодном докладе уполномоченного президенту, следует из пояснительной записки к документу, с которым ознакомились "Ведомости"

За последние четыре года число решений о приостановлении деятельности предприятий снизилось вдвое (с 27 315 до 13 538), отмечает Титов. Но такой результат достигнут за счет работы отдельных ведомств - прежде всего благодаря усилиям МЧС по профилактике нарушений. А вот частота приостановления деятельности предприятий Ростехнадзором и Роспотребнадзором практически не снижается. Такая ситуация является следствием недостаточно активного перехода ведомств к современным моделям контроля и надзора, в результате вместо системной профилактики должностные лица борются с результатами нарушений, делает вывод Титов. Между тем, напоминает он, приостановление деятельности означает несколько месяцев простоя и может повлечь срыв в оплате кредитов, неисполнение госзаказа, банкротство, потерю рабочих мест. По данным Высшей школы экономики, с момента появления этой нормы в 2005 г. количество составов, предусматривающих административное приостановление деятельности, выросло с 35 до 115, отмечается в пояснительной записке.

Отказ от карательного характера проверок является одним из основных направлений реформы контрольно-надзорной деятельности, напоминает советник уполномоченного Леонид Анучин. Но пока это удается не всем: если у МЧС в 2018 г. 66% плановых проверок завершились вынесением предупреждений, то у Роспотребнадзора - всего 5% (остальное - штрафы и приостановления).

Минэкономразвития, курирующее реформу контрольно-надзорной деятельности, поддерживает необходимость изменения КоАПа в части применения административного приостановления деятельности и будет проводить такой подход в рамках работы по подготовке Минюстом новой редакции кодекса, говорится в ответе ведомства на запрос "Ведомостей". Приостановление деятельности должно стать исключительной мерой, согласны в министерстве.