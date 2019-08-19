Минприроды предлагает ввести полную утилизацию товаров и упаковки

19 августа. FINMARKET.RU - Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть идеи Минприроды по повышению эффективности механизма расширенной ответственности производителя (утилизация товаров и упаковки или уплата экосбора), пишет "Коммерсант". Речь идет, в частности, об увеличении нормативов утилизации до 100%, говорится в письме министерства в правительство.

Срок повышения нормативов не называется: по дорожной карте, правительство должно рассмотреть вопрос до середины 2020 года. За счет повышения нормативов предлагается резко увеличить собираемость экосбора - с 2,2 млрд руб. (2018 год) до 136 млрд руб. ежегодно.

В письме отмечается, что увеличение нормативов позволит загрузить перерабатывающие мощности и соответствует европейскому опыту, где плата рассчитывается исходя из необходимости полной утилизации. Идея повысить нормативы уже возникала несколько лет назад у Минпромторга, но тогда именно Минприроды выступило против. Минпромторг предлагал с 2018 года ввести полную утилизацию бытовых неэлектрических приборов, осветительного оборудования, а еще через год - бумаги, картона и изделий из них, а также шин и пластмассовых изделий, в 2021 году - для компьютерной техники, электронной бытовой техники, аккумуляторов, холодильного и вентиляционного промышленного оборудования. Чиновники ссылались на то, что норматив утилизации в РФ пересматривается раз в три года и "при мощных лоббистских возможностях может замереть на неопределенный срок или даже повернуться вспять", а "мощности переработчиков автошин, аккумуляторов, масел, технологических жидкостей, бумаги, металла, стекла в РФ загружены на 50-60%".

Если будет принято требование о полной утилизации, индекс потребительских цен может вырасти на 1-2%, полагает гендиректор НАО "Евроэксперт" Екатерина Синогейкина. В целом это "как минимум приведет к скачку инфляции, а значит, будут против Минфин и ЦБ", считает она. Обязанность платить экосбор или организовывать собственную систему вторичной переработки всей продукции и упаковки, по мнению госпожи Синогейкиной, может "отбросить многие предприятия за грань окупаемости".

Как отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева, на 2019 год по изношенным шинам установлен норматив утилизации в 25%, и он соответствует текущему уровню развития отрасли: "Если в 2020 году государство скажет утилизировать 100%, это будет недостижимая планка. Сбор изношенных шин невозможно увеличить одномоментно, тем более что это не твердые коммунальные отходы (ТКО), а значит, надо организовывать абсолютно новые точки сбора. Да и существующих мощностей просто недостаточно для утилизации". Своим предложением Минприроды просто перечеркнет результаты работы последних лет, уверена Чурмеева.

О том же говорят упаковщики. Крупнейшие компании приняли непростое решение по инвестированию, готовятся постепенно наращивать долю утилизации, развивают систему раздельного сбора отходов, а им в качестве "награды" предлагается исполнять норму в 100% уже завтра, подчеркивает исполнительный директор РусПЭК Любовь Меланевская: "Давайте называть вещи своими именами: бизнес попросту толкают на уплату экосбора, что полностью противоречит приоритетам госполитики и приведет к росту потребительских цен и инфляции".