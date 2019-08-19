Участники СБП снова отложили введение комиссий за переводы

19 августа. FINMARKET.RU - Кредитные организации, которые присоединились к системе быстрых платежей ЦБ, не торопятся вводить комиссию для своих клиентов за денежные переводы. Это следует из ответов банков на соответствующие запросы "Известий"

Промсвязьбанк планировал ввести комиссию с 1 июня. Однако до сих пор плата за переводы через СБП со счетов и дебетовых карт клиентов не взимается. Акция по бесплатным операциям будет действовать в банке до 30 сентября, а уровень тарифов после ее завершения пока обсуждается, рассказали в финансовой организации. Появление платных переводов в Ак Барс банке могут отложить с 1 октября на 1 января 2020-го, рассказал руководитель направления эквайринга и электронной коммерции банка Ильназ Ситдиков. Сейчас проводится дополнительный анализ рынка и изучаются различные финансовые модели: поскольку ЦБ до конца года не взимает комиссию с кредитных организаций, скорее всего, операции будут бесплатны и для клиентов, пояснил он.

В РНКО "Платежный центр" и Альфа-банке сообщили "Известиям", что до конца года комиссии введены не будут. В ВТБ и Тинькофф-банке также ответили, что на данный момент операции бесплатны и менятьпока не планируется.

О введении комиссии с 1 сентября 2019 года ранее сообщал Росбанк. В его пресс-службе подтвердили, что до этой даты переводы будут бесплатными, но о предполагаемых с осени расценках не сообщили. Пока комиссии за переводы действуют только в одной из ответивших финорганизаций - СКБ-банке, который входит в топ-100 по активам. Переводы до 6 тыс. рублей в день комиссиями не облагаются, а за операции свыше этой суммы взимается 1%, уточнили в пресс-службе. Средняя сумма перечислений составляет около 4 тыс. рублей, поэтому большинство из них бесплатны для клиентов, подчеркнули в СКБ-банке.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена 28 января 2019 года. На данный момент к ней подключены 16 банков. Их клиенты-физлица могут бесплатно совершать мгновенные переводы друг другу по номеру телефона. В рамках платформы в этом году также планируется запустить переводы от физлиц в пользу организаций с помощью QR-кодов, а в следующем году - между юрлицами. За первые полгода существования СБП граждане перевели через платформу 15 млрд рублей.

Согласно тарифной сетке регулятора, комиссии за перевод денежных средств для банков-участников системы будут зависеть от суммы операции: от 50 копеек при перечислении до 1 тыс. рублей до 3 рублей при операции от 6 до 600 тыс., рассказал президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Комиссия будет взиматься как с банка клиента-отправителя, так и с банка клиента-получателя, то есть итоговая оплата в пользу ЦБ удваивается, подчеркнул он. Кредитные организации будут сами устанавливать размер платы для клиентов, отметил Заблоцкий. Некоторые игроки начали вводить комиссии раньше, но массово тарифы за перевод появятся после Нового года, уверен он.

Эксперты ожидают, что в 2021 году, когда СБП приобретет популярность и укоренится в российской финансовой системе, банки начнут повышать сбор.