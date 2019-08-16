Инвестиции уступают место накоплениям

16 августа. FINMARKET.RU - Последствия завершения бума инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) продолжают сказываться на отчетности страховых компаний, пишет "Коммерсант". Как сообщили изданию во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), по итогам первого полугодия 2019-го совокупный объем премий по страхованию жизни составил 198,6 млрд руб., и это на 10% ниже показателя за такой же период прошлого года. Причиной стало падение сборов в сегменте ИСЖ — на 32%, до 92,3 млрд руб. Как говорит президент ВСС Игорь Юргенс, причина снижения популярности продуктов с негарантированной доходностью в "возросшей волатильности показателей доходности различных финансовых инструментов".

Кроме того, на сектор ИСЖ оказали влияние новые требования ЦБ к продаже таких продуктов — с 1 апреля 2019 года продавцы обязаны объяснять клиентам все риски приобретения такого полиса и указывать, что средства по нему не гарантированы Агентством по страхованию вкладов.

Новым лидером рынка стали продукты по накопительному страхованию жизни (НСЖ; кроме функции накопления продукт позволяет при потере работоспособности получать периодические выплаты). В первом полугодии 2019 года страховщики собрали по этому виду 44,7 млрд руб., что на 55% больше, чем годом ранее. По словам главы "Ингосстрах-жизнь" Владимира Черникова, пока лишь 1% граждан имеет полисы НСЖ, в то время как в странах с развитой экономикой — 80%. На рынке считают, что рост на "классике" страховых продуктов, таких как НСЖ,— хорошая тенденция. По данным "Ингосстрах-жизни", доходность по таким полисам составляет 7–9% годовых. В то время как по ИСЖ она может колебаться от отрицательной до 40%.