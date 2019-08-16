Геоданные со спутников начнут продавать

16 августа. FINMARKET.RU - Крупнейший разработчик бортового оборудования для спутников и геоинформационных сервисов -- корпорация "Российские космические системы" (РКС, входит в ГК "Роскосмос") - создал сервис, открывающий доступ частным пользователям к геоданным со спутников дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). В РКС "Известиям" пояснили, что сырой космический снимок мало интересен конечному пользователю -- он не информативен. Изображение должно быть привязано к реальному квадрату карты местности, и на него должна быть наложена дополнительная геоинформация, полученная в разных спектральных диапазонах. Именно этив итоге и представляют интерес для пользователей.

Поэтому после заключения договора об оказании услуг, под конкретного пользователя и его запрос специалисты РКС адаптируют уже существующую математическую модель для обработки того или иного типа информации. Предоставлением аналитики займутся специалисты "дочки" РКС -- компании "Терра Тех".

После этого на компьютер или смартфон заказчика установят специально разработанный интерфейс. Сервис будет способен посуточно давать информацию о происходящем на стройках, лесовырубках, карьерах или в зонах ЧС, а алгоритмы обработки - превратить информацию в аналитический отчет по ситуации. С помощью сервиса также возможно выявлять не поставленные на кадастровый учет объекты недвижимости, рассчитывать потенциальный объем недополученного имущественного и земельного налога в бюджет муниципальных образований. В ближайшее время действующие сервисы будут дополнены технологией автоматического распознавания с использованием нейросетей для оценки состояния лесного фонда, карьеров, свалок и строительства.

Часть вырученных денег будет использована для совершенствования систем зондирования земли. В РКС пояснили, что стоимость услуги будет определяться в индивидуальном порядке в зависимости от объема запрашиваемой информации.

"Развивая отечественную орбитальную и наземную космическую инфраструктуру за счет государственного финансирования, мы должны вовлекать ее в том числе в коммерческое использование, предоставляя услуги в различных областях геоинформатики, -- рассказал заместитель генерального директора РКС по стратегическому развитию и инновациям Евгений Нестеров. -- Мы готовы предоставить доступ к коммерческому облаку всем заинтересованным партнерам, компаниям-разработчикам, снабдить их нашими инструментами анализа данных. Всем нам космические снимки, например, могут пригодиться в качестве доказательной базы в суде".

Объем международного рынка услуг в области геоинформационных систем (ГИС) и геоаналитики в 2018 году, по разным источникам, составил около $16 млрд. К 2025 году его объем будет составлять от $24 до 28 млрд, рассказал "Известиям" гендиректор консалтинговой группы "Нексиа Пачоли" Андрей Коровенков. К этому же сроку ГИС и геоаналитика могут стать одним из основных источников объективных данных о ходе реализации проектов в различных отраслях, считает эксперт. По его мнению, благодаря современным технологиям обработки визуальных данных такие услуги будут интересны для федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, реализующих инвестиционные проекты, а также частных инвесторов и кредитных организаций, отметил эксперт.