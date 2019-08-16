Сбербанк позволит расплачиваться с использованием биометрии

16 августа. FINMARKET.RU -готовится внедрять технологию оплаты в магазинах с использованием биометрии - отпечатка пальца или изображения лица. Банк подробно описал в обновленных с 20 июня условиях расчетов с торговыми точками (размещены на сайте банка), как покупатель может платить там, где установлены биометрические терминалы, без карты, пишут "Ведомости".

Сначала нужно пройти регистрацию - прямо в магазине, где есть соответствующее оборудование. Сделать это может держатель карты Сбербанка, ранее давший ему согласие на обработку биометрических данных. Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец - биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях. После этого можно платить как картой, так и с помощью биометрической идентификации.

К биометрическому образцу можно прикрепить только одну карту, сказано в условиях. А вот вернуть товар только по биометрии не получится - для этого придется предъявить банковскую карту.

Первый проект по оплате покупок по отпечатку пальца начали в конце 2016 г. "Азбука вкуса" и Сбербанк. Очевидного прироста покупок или среднего чека в "Азбуке вкуса" зафиксировано не было, отмечалось в обзоре J'Son & Partners в сентябре 2018 г., но для расчета многих показателей было недостаточно данных. В январе 2019 г. Сбербанк и "Азбука вкуса" объявили, что расплатиться с помощью отпечатка пальца можно в 20 супермаркетах (11% сети). За все время в системе было зарегистрировано около 400 человек, рассказывает продакт-менеджер "Азбуки вкуса" Сергей Чередников, 70% из них пользовались биометрическими терминалами регулярно.

У Сбербанка уже есть несколько проектов по оплате с использованием биометрии. Один из них - "Ладошки", с помощью технологии можно отслеживать вход и выход ребенка из школы, а также оплачивать питание в учебных заведениях. Система определяет личность по рисунку вен, а деньги за питание списываются со счета родителя.

Также в Сбербанке идут пилоты по идентификации клиента по лицу банкоматом.

В биометрической базе Сбербанка на конец 2018 г. были миллионы образцов клиентов, рассказывал в декабре предправления Герман Греф. Банк с прошлой осени активно собирает биометрию россиян - изображения лиц и слепки голосов. Система Сбербанка "в значительно более продвинутой стадии", чем государственная Единая биометрическая система (ЕБС), которую создают ЦБ и "Ростелеком", уверял Греф.

Если Сбербанк реализует биометрическую оплату товаров и услуг, то ЕБС уже никогда не догонит его систему, уверен топ-менеджер крупного банка: сейчас идет гонка за сбор биометрии, но ключевой вопрос - мотивировать человека ее сдать, объяснить, зачем это нужно.