ЦБ регламентирует санкции в отношении процессинговых компаний

16 августа. FINMARKET.RU - Банк России начал публиковать документы, необходимые для работы поправок к закону "О национальной платежной системе", который вступил в силу две недели назад. В четверг регулятор опубликовал проекты указаний, регламентирующих действия банков и самого регулятора в случае одностороннего отключения их процессинговыми компаниями. Как пояснили "Коммерсанту" в одной из международных платежных систем, аналогичная практика оповещения Банка России об отключении банка от платежной системы действует с 2015 года. Она была введена после отключения первых банков от Visa и MasterCard весной 2014 года из-за санкций США.

Новая редакция закона "О национальной платежной системе (НПС)" (161-ФЗ) вводит запрет на одностороннее отключение банков процессинговыми компаниями, а за его нарушение - штраф. Закон был официально опубликован 2 августа, и с этого же дня он вступил в силу, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Но ответственность процессинговых центров к ним не относится. И получается, что ряд положений этого закона уже действует, но, как банки и процессинговые центры должны его исполнять, пока не регламентировано.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков пояснил "Коммерсанту", что разработанные ЦБ указания касаются только операторов процессинга для банков. "В основном у российских банков есть внутренний процессинг, и лишь у небольшой части эта работа отдана на аутсорсинг",- сказал он. "Предусмотрено право ЦБ обратиться к оператору услуг информационного обмена для получения необходимой информации",- отметила директор процессинговой компании "КартСтандарт" Майя Глотова. При этом она надеется, что Банк России "будет использовать указанное право и принимать решения, получив позицию обеих сторон". Однако, как заявил источник "Ъ" в одной из процессинговых компаний, плохо, что фактически предусмотрен порядок, что ЦБ априори верит банку. "По сути, банк жалуется на процессинг - и все, с компании сразу взыскивают штраф",- считает он.

Со 2 августа действует и другое положение закона об НПС - запрет оператору иностранной платежной системы (ИПС) "приостанавливать (прекращать) в одностороннем порядке оказание услуг" банку по обслуживанию карт этой платежной системы. То есть уже две недели, как за отключение любого банка платежной системой в одностороннем порядке ей грозит предписание от регулятора устранить нарушение. При этом, как пояснили в ЦБ, "при повторном невыполнении требования об устранении нарушения Банк России исключает сведения об иностранной организации из реестра операторов иностранных платежных систем". В законе не упоминаются санкции как причина отключения банка, то есть исключение из реестра грозит оператору платежной системы при одностороннем действии по любому основанию.

Как пояснили в ЦБ, со дня исключения оператора ИПС из реестра он "не вправе в рамках указанной иностранной платежной системы принимать к исполнению распоряжения физических лиц об осуществлении трансграничных переводов денежных средств". Таким образом, никаких штрафов для операторов платежных систем закон не предусматривает, наказание одно - прекращение платежей.