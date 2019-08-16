Депозиты в валюте выросли в 4 раза больше, чем в рублях

16 августа. FINMARKET.RU - В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили "Известиям" в Центробанке. Общий объем вкладов граждан в рублях в несколько раз больше валютных — на 1 июля они составляли почти 23 трлн (объем валютных депозитов в пересчете на рубли — около 6 трлн), следует из статистики ЦБ. Но прирастают рублевые депозиты значительно медленнее: за полгода они увеличились всего на 2,5%, что почти в четыре раза меньше темпов роста валютных депозитов, подсчитали "Известия". В первом полугодии 2018-го динамика валютных депозитов была отрицательной.

В крупнейших российских банках ставки по вкладам в иностранных денежных единицах значительно ниже, чем по рублевым. По статистике регулятора, в июне 2019 года в среднем проценты по счетам в российской денежной единице составили 5,7%, в долларах — 1,5%, в евро — 0,24%.

Проценты по депозитам в разных валютах устанавливаются в соответствии с ключевыми ставками центральных банков разных стран и инфляцией в них, объяснил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Сейчас ставка Банка России — 7,25%, Федерального резервной системы США — 2,25%, а Европейского ЦБ — 0%, отсюда и разница в процентах по вкладам в разных валютах, подчеркнул он.

В связи с изменением валютного курса в последние годы интерес клиентов к вкладам в долларах и евро повысился, рассказали в крупнейших российских банках, которые опросили "Известия". Там отметили, что депозиты в других денежных единицах россияне считают более надежными.

Депозиты в иностранных деньгах более надежны, потому что российская инфляция их не касается, объяснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. По его подсчетам, доходность вклада в рублях по ставке 6%, открытого год назад, с учетом инфляции на уровне 4,5% будет сопоставима с доходностью долларового депозита.

Основное увеличение объема валютных вкладов в российской банковской системе — на 6,4% — зафиксировано в 1-м квартале: это может быть связано со снижением стоимости рубля в конце 2018 года и усилением инфляционных ожиданий на фоне повышения ставки НДС, пояснил аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. Такие депозиты служат инструментом защиты сбережений в периоды нестабильности, поэтому в условиях негативных ожиданий спрос населения на них несколько вырос, пояснил он.

Валютные депозиты в начале года стали более привлекательны из-за сближения ставок по вкладам в рублях и в долларах, предположил управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах. В конце 2018-го немного выросли проценты по сбережениям в долларах, а в рублях, наоборот, пошли вниз вслед за снижением ключевой ставки, пояснил он. На фоне волнений, связанных с санкциями, часть валютных вкладчиков сняли деньги со счетов, но в начале года настороженность пропала и эти деньги могли быть возвращены, предположил аналитик Fitch Александр Данилов.