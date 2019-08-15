Рост промпроизводства в июле замедлился до 2,8%

В июле рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,8% после повышения на 3,3% в июне. Динамика показателя оказалась слабее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,4%

В июле 2019 года промышленное производство в РФ увеличилось на 2,8% по сравнению с июлем 2018 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июне т.г. производство в годовом выражении выросло на 3,3%.

По сравнению с июнемснизилось на 0,7%. В январе-июле рост промпроизводства составил 2,6%.

Динамика показателей оказалась ниже ожиданий. Аналитики прогнозировали, что рост промпроизводства в РФ в июле ускорится до 3,4% в годовом выражении.

Как сообщалось, в январе промышленность выросла на 1,1%, в феврале - на 4,1%, в марте - на 1,2%, в апреле - на 4,6%, в мае - на 0,9%, в июне - на 3,3%. Существенная волатильность годовых данных по динамике промпроизводства в январе-июне отчасти объясняется календарным фактором - в первом полугодии только в марте и январе количество рабочих дней в 2019 и 2018 годах совпадало. В июле число рабочих дней на 1 больше, чем в июле 2018 года, в то время как в июне ситуация была обратной - на один рабочий день меньше в этом году. Тем не менее, аналитики не ожидают существенного роста промышленности в июле, так как цифра годового роста в 3,3% (на фоне неблагоприятного календарного фактора) в июне вызвала большое удивление у многих аналитиков.

Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства в целом на 2019 год составляет 1,9% (1,8% по опросу месяц назад) против 2,3% у Минэкономразвития.

С исключением сезонного и календарного факторов в июле 2019 года промпроизводство, по расчетам Росстата, снизилось на 0,4% к предыдущему месяцу после роста на 1,1% в июне.

В сфере добычи полезных ископаемых в июле рост объема производства в годовом выражении ускорился до 3% после повышения на 2,3% в июне. За январь-июль производство выросло на 3,9%

В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства замедлился до 2,8% после 3,4% месяцем ранее. За 7 месяцев рост составил 2%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром повышение в июле составило 1,7% (с начала года - 0,2%), в сфере водоснабжения и утилизации отходов зафиксирован рост на 1,6% (в январе-июле повышение на 1,5%).

"В июле 2019 года отмечено увеличение производства рыбопродуктов и сельхозпродукции. В частности, на 18,9% выросло производство мясных консервов, включая консервы для детского питания, на 41,7% - подсолнечного масла, на 8,1% - масла сливочного. В связи с более ранним началом путины, на 24,7% выросли объемы переработки и консервирования рыбы и ракообразных", - говорится в сообщении Росстата.

Производство химических веществ и химических продуктов выросло за счет удобрений и азотных соединений, а также пластмасс и синтетического каучука в первичных формах (на 3,4% в июле 2019 г. по сравнению с июнем 2018 г.), мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств ( рост - 11,2%).

Отмечен рост производства готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) на 19,3% за счет производства металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей (здесь увеличение объемов составило 50,2%). На 7,2% выросло производство электрического оборудования, на 8,6% производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 27,2% грузовых вагонов и на 41,25 - электровозов магистральных, отмечает Росстат.

Производство легковых автомобилей в РФ в январе-июле увеличилось в годовом выражении на 2,1% - до 894 тыс. В июле в годовом выражении производство авто выросло на 5,4%, по отношению к июню - снизилось на 20,1%.

Производство грузовых автомобилей за 7 месяцев сократилось на 1,2% и составило 81,6 тыс.

Выпуск тракторов за 7 месяцев вырос на 27,6% - до 4,4 тыс. шт.