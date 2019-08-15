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15 августа 2019 года 11:37
Для борьбы с "газовыми" мошенниками могут создать реестр добросовестных организаций
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Владимир Смирнов/ТАСС
15 августа. FINMARKET.RU - Общественная организация "Деловая Россия" направила в правительство предложение ввести обязательное информирование населения о случаях мошенничества, когда людям навязывают газоанализаторы и приборы учета, а также подготовить реестр организаций, осуществляющих замену таких приборов. Кроме того предложено на государственном уровне разработать систему интеллектуального газового учета, сообщает "Российская газета". Устаревшие приборы учета обычно установлены у пожилых людей. Именно они попадаются на уловки преступников, предлагающих установить счетчик, отмечает "РГ". Проверить благонадежность поставщика таких услуг можно, но сложно. На сайте Росаккредитации нелегко разобраться с информацией о компаниях, которые имеют право проводить поверку приборов учета, а на сайте госзакупок в черном списке значатся 14 тысяч компаний. Найти интересующую организацию в нем практически невозможно. Взять эту работу на себя вполне могут управляющие компании и ТСЖ. Элементарный список организаций, осуществляющих замену приборов индивидуального учета, имеющих необходимые сертификаты и разрешения на осуществление данной деятельности, с указанием стоимости выполнения работ, существенно сократит возможности мошенников в сфере ЖКХ", - подчеркнул Владимир Прохоров, член генсовета "Деловой России". Основная проблема сегодня сводится к тому, что люди не знают, как обращаться с утечками газа и другими поломками. Поэтому так важно повысить компетентность населения в обращении с газом. Профильные ведомства сейчас работают над этим. Минстрой до конца года собирается выпустить памятку по безопасному использованию газа в квартирах. Однако есть категории населения, которым памятка вряд ли поможет. Происшествия, связанные с алкогольным опьянением, предугадать невозможно, уверена исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Или же проблема может попросту случиться во время отсутствия жильцов в квартире.
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