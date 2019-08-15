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15 августа 2019 года 10:52
В РФ появился новый вид телефонного мошенничества
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Сергей Коньков/ТАСС
15 августа. FINMARKET.RU - Министерство юстиции России предупредило граждан о новом виде телефонного мошенничества: гражданам сообщают, что они якобы стали потерпевшими по уголовному делу и получили право на бесплатного адвоката, сообщает "Российская газета". Как рассказывает издание, обман проходит в два этапа. Сначала звонит некто, представляющийся сотрудником Минюста, МВД, Следственного комитета и т.п., и сообщает, что гражданин попал в списки потерпевших по какому-то очень большому уголовному делу. Это хорошая новость: так как человеку обещают в перспективе компенсации. Надо только написать заявление в официальные инстанции с просьбой предоставить бесплатного адвоката. На первом этапе гражданин никаких финансовых потерь не несет, а только удивляется странному звонку. Как сообщили в Минюсте, в ведомство поступило несколько тысяч заявлений граждан из различных субъектов Российской Федерации с просьбой предоставить бесплатного адвоката для представления интересов в качестве потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Но никаких уголовных дел не существовало. Чтобы обезопасить себя, надо соблюдать главный принцип: никаких денег бесплатным адвокатам. Хотят помочь и заплатить, пусть помогают и платят, резюмирует "РГ". "По сведениям МВД России, в Следственный комитет Российской Федерации также поступают многочисленные заявления аналогичного содержания, - рассказывают в Минюсте. - Также, по имеющимся данным, мошенники с использованием технологических возможностей изменяют номер вызывающего абонента на номер Минюста России. Территориальными органами МВД России проводится проверка в отношении полученных от граждан заявлений, за результатами проверки установлен дополнительный контроль Генпрокуратуры". В ведомстве официально заявляют: "Лица, предлагающие направить денежные средства на счета судов и других государственных учреждений посредством систем быстрых денежных переводов, не могут являться сотрудниками Минюста России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также правоохранительных органов, осуществляющими свои должностные обязанности". Также стоит запомнить, что потерпевшим по уголовным делам адвокатов от государства не предоставляют. А защитник может назначаться государством только подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу.
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Ключевые слова: РФ, мошенничество
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